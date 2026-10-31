Marina Calabró destrozó los Premios Ídolo 2026 y lanzó una dura acusación contra Grego Rossello

Los Premios Ídolo 2026 siguen generando repercusiones después de su última edición. La ceremonia, que reunió a distintas figuras del mundo del streaming y las redes sociales , dejó comentarios tanto por sus ganadores como por las nominaciones. Sin embargo, una de las críticas más contundentes llegó desde el ámbito radial, de la mano de Marina Calabró .

Calabró expresó su disconformidad con la entrega de galardones y apuntó directamente contra Grego Rossello , uno de los organizadores del evento. Sus declaraciones incluyeron cuestionamientos sobre las categorías , los criterios de selección y la participación del conductor de Ferné con Grego.

La ceremonia se realizó el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte y tuvo entre sus protagonistas a diferentes referentes del entretenimiento digital. Luego del evento, Calabró no ocultó su malestar y lanzó fuertes críticas contra la organización: "No le importa a nadie el Premio Ídolo. Decí la verdad. Es un premio que organiza Grego Rossello para premiar a los amigos y para conducir algo , digamos, y para nominarse como mejor podcast siendo que no hace un podcast, hace un ciclo de entrevistas. Eso no es un podcast", expresó al aire.

Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con la nominación del programa de Rossello en la categoría de mejor podcast. Para la periodista, el formato debería competir en una terna diferente, de acuerdo con el contenido que ofrece: "Si te vas a poner en una terna, ponete en una terna de entrevistas, papi, porque no hacés un podcast", agregó, visiblemente molesta.

La comparación con los Martín Fierro y una crítica a las nominaciones

Durante su descargo, Calabró también hizo referencia a los premios organizados por APTRA y defendió la importancia de esa ceremonia frente a los reconocimientos del mundo digital: "Se premian entre ellos, los del streaming. Me parece bien, es divino. Aguante el Martín Fierro, Grego Rossello. Todas mal tus nominaciones", disparó. De esta manera, la periodista volvió a poner en discusión los criterios utilizados para elegir a los candidatos y distinguir a los ganadores de los Premios Ídolo.

La defensa de Rolando Barbano y su podcast

En el tramo más contundente de su intervención, Marina mencionó a Rolando Barbano, su pareja, y destacó el trabajo que realiza en Hechos Reales, un ciclo que, según sostuvo, merecía haber sido reconocido: "Y hablo porque estoy caliente. El podcast más escuchado de la Argentina, Barbano en Hechos Reales. Escuchálo, ¿eh? Caradura de Grego Rossello, y después charlamos. Te nominás a vos mismo. Tenés que volver a nacer para hacer algo de la calidad de lo que hace Rolando", concluyó. Así, la periodista convirtió su descontento con los Premios Ídolo 2026 en un fuerte enfrentamiento mediático con Grego Rossello, con las nominaciones y el reconocimiento al contenido digital como eje de la polémica.