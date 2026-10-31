La China Suarez llevará el conflicto a la Justicia luego de que una emprendedora difundiera un pedido que ella misma le realizó.

La China Suárez llevará a la Justicia a la emprendedora que la expuso en redes: qué pasó

El regreso de la China Suárez a la Argentina estuvo acompañado por una serie de cuestiones familiares vinculadas con sus hijos. Sin embargo, lo que parecía ser una simple gestión para organizar el comienzo de clases terminó convirtiéndose en un nuevo escándalo mediático que volvió a involucrar a Benjamín Vicuña .

La situación tomó repercusión luego de que una emprendedora compartiera en sus redes sociales detalles de un pedido que había realizado la actriz. La publicación generó una fuerte reacción de Eugenia y abrió un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre los protagonistas.

Todo comenzó cuando la China Suárez encargó etiquetas personalizadas para identificar los cuadernos de sus hijos. El detalle que llamó la atención fue la manera en que solicitó escribir los nombres de los pequeños. Para Magnolia y Amancio , la actriz habría pedido que figurara "V. Suárez" , mientras que para Rufina sí habría incluido el apellido paterno . La omisión del apellido completo Vicuña generó comentarios y puso el tema nuevamente en el centro de la escena.

La controversia creció cuando Ana Laura Blanco, responsable del emprendimiento, decidió hacer pública la conversación relacionada con el encargo. La exposición de ese intercambio privado provocó el enojo de la actriz, que decidió avanzar por la vía judicial.

La China Suárez llevará el conflicto a Tribunales

La información fue revelada por Guido Záffora, el periodista dio detalles de la determinación que habría tomado la protagonista: "La China Suárez otra vez a Tribunales. Demanda por calumnias e injurias a Ana Laura Blanco, la chica de los sellos", aseguró el panelista. Además, explicó que uno de los aspectos que más molestó a Eugenia fue que el pedido no formaba parte de un intercambio publicitario. "no era canje", remarcó, al señalar que la actriz había pagado por el servicio contratado.

Según trascendió, los abogados Agustín y Lautaro Rodríguez estarían preparando las presentaciones correspondientes para iniciar acciones legales contra la emprendedora. La postura del equipo jurídico sería avanzar incluso si la responsable del negocio decide disculparse: "Agustín y Lautaro Rodríguez iniciarán acciones legales contra esta chica, aunque pida disculpas", reveló Záffora.

El enojo de Eugenia y la reacción de Benjamín Vicuña

Otro de los puntos que habría profundizado el malestar de la actriz tiene que ver con la repercusión familiar del episodio. De acuerdo con el periodista, Eugenia estaba especialmente molesta porque el tema también llegó a conocimiento de su expareja: "Eugenia está muy enojada porque, más allá de ir a Tribunales, esto lo vio Benjamín Vicuña", contó Záffora durante el programa.

Por último, el panelista compartió las palabras que la actriz habría expresado en su entorno para explicar su reacción: "No lo hice con mala intención. Me sentí expuesta porque pagué algo en un lugar y esta piba publica todo en redes sociales". De esta manera, un encargo cotidiano relacionado con la escolaridad de Magnolia y Amancio terminó abriendo un nuevo frente judicial para la China Suárez, en medio de una disputa familiar que vuelve a tener repercusión pública.