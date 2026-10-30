Octubre cierra con posibles tormentas y viento en Neuquén: el pronóstico para el fin de semana

La AIC prevé inestabilidad y tormentas para Neuquén este fin de semana. El viento se intensificará el domingo con ráfagas de hasta 55 km/h.

Tras una semana caracterizada por temperaturas primaverales, el pronóstico del tiempo en Neuquén anticipa un cierre de mes atravesado por la inestabilidad. Para este fin de semana, se aguarda la posible formación de tormentas y un paulatino incremento del viento con ráfagas intensas hacia el inicio de noviembre.

Según detalló la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , las condiciones meteorológicas del Alto Valle cambiarán durante las próximas jornadas producto del ingreso de aire húmedo desde el norte. Este escenario promoverá un gradual deterioro de la estabilidad con jornadas cálidas, marcadas por un descenso térmico nocturno y ráfagas que ganarán intensidad con el correr del fin de semana.

Para este viernes 30 de octubre, el día se presenta con un ambiente cálido e inestable en la capital neuquina, alcanzando una temperatura máxima de 29°C. El viento soplará suave desde el sector sudeste a 10 km/h con ráfagas que rozarán los 15 km/h. Por la noche, se mantendrá la inestabilidad en la región, fijando una temperatura mínima de 11°C y vientos que rotarán hacia el sudoeste a 13 km/h.

Claudio Espinoza

Probabilidad de tormentas y viento para el fin de semana

El fin de semana traerá un incremento de la inestabilidad propiciado por el ingreso de aire del norte en el Alto Valle. Para este sábado 31 de octubre se espera un día inestable con una máxima que rondará los 28°C, acompañada por vientos del sudoeste a 7 km/h y ráfagas sostenidas de 19 km/h.

Sin embargo, hacia la noche la inestabilidad se profundizará abriendo la probabilidad de tormentas en la capital provincial, tal como ocurrió en episodios donde la lluvia y el viento en Neuquén afectaron la visibilidad y el tránsito. En ese lapso, el termómetro registrará 8°C y los vientos rotarán al oeste a 19 km/h con ráfagas de 35 km/h.

Maria Isabel Sanchez

Por su parte, el domingo 1 de noviembre mantendrá condiciones inestables durante el transcurso del día, con una temperatura máxima estimada en 27°C. A lo largo de la tarde se sentirá un incremento paulatino en la velocidad del viento proveniente del oeste, que alcanzará los 35 km/h con ráfagas de 55 km/h.

Durante la noche el cielo se despejará por completo, dando paso a una fría mínima de 3°C e intensos vientos del sudoeste que soplarán a 50 km/h con ráfagas sostenidas de idéntica magnitud.

Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana de noviembre

El arranque de la primera semana de noviembre se caracterizará por el flujo de aire templado y la presencia constante de ráfagas desde el oeste y sudoeste. El lunes 2 de noviembre durante el día transcurrirá con inestabilidad y una máxima de 25°C, bajo vientos del oeste a 23 km/h con ráfagas de 38 km/h.

Durante la noche del lunes el panorama pasará a estar mayormente despejado con una mínima de apenas 2°C y vientos del sudoeste a 42 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, una dinámica meteorológica habitual luego de que vuelve a salir el sol en Neuquén tras el paso de frentes de inestabilidad.

Finalmente, el martes 3 de noviembre se espera una jornada completamente despejada pero fresca durante las primeras horas. La temperatura máxima se ubicará en los 23°C, con vientos del sudoeste soplando a 33 km/h y ráfagas que llegarán a los 40 km/h. La jornada culminará con una noche despejada, una temperatura mínima de 3°C y vientos del sudoeste a 28 km/h con ráfagas sostenidas de 28 km/h, consolidando un ambiente despejado pero ventoso en la capital neuquina y zonas aledañas.