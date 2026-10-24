Advierten por tormentas en siete provincias: caerán hasta 150 mm de lluvias y alerta naranja del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes, lluvias intensas y posible granizo. También hay advertencias por vientos.

Alerta naranja del SMN: fuertees lluvias se esperan en algunos sectores del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas meteorológicas para este sábado 24 de octubre en distintas regiones de la Argentina. El fenómeno de El Niño sigue impactando en todo el territorio nacional con la inestabilidad climática. Las lluvias no cesan.

Siete provincias están bajo advertencia por tormentas, con sectores donde podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. Además, rigen alertas por lluvias, vientos fuertes y viento Zonda en el norte del país.

Corrientes y Misiones están bajo alerta naranja por tormentas en algunos sectores, mientras que otras áreas de ambas provincias se encuentran bajo nivel amarillo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por precipitaciones intensas, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En las zonas con alerta naranja, se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 50 y 100 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

El organismo precisó que los mayores acumulados se esperan en el norte de Corrientes y en Misiones. En esta última provincia, las precipitaciones podrían alcanzar 150 milímetros en forma localizada durante todo el período de alerta.

En tanto, para las áreas bajo alerta amarilla, se pronostican lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Podrían registrarse abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Los acumulados previstos se ubican entre 25 y 50 milímetros.

Qué provincias tienen alerta amarilla por tormentas

El SMN también emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Entre Ríos, Santa Fe y Neuquén.

En estas zonas se esperan chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de que se registren valores superiores en algunos puntos.

Se pronostican lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Podrían registrarse abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Los acumulados previstos se ubican entre 25 y 50 milímetros.

Alertas por lluvias, viento y Zonda en otras provincias

En Mendoza rige una alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones de variada intensidad y acumulados previstos de entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de forma localizada.

Por otra parte, hay alerta amarilla por vientos fuertes en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. En estas provincias se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Salta, además, tiene una advertencia amarilla por viento Zonda. Este fenómeno podría generar ráfagas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con algunas superiores a los 70 kilómetros por hora. También puede provocar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Qué recomienda el SMN ante las tormentas fuertes

Ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas, el organismo recomienda tomar medidas preventivas para reducir los riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Si ingresa agua a una vivienda, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si es seguro hacerlo. En caso de encontrarse al aire libre durante una tormenta, es importante buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Las alertas pueden variar según la zona y el horario, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana del SMN durante todo el día.