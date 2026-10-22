Alerta naranja: se esperan lluvias de hasta 100 mm, tormentas y vientos de 90 km/h

Para este jueves se esperan intensas precipitaciones y tormentas intensas, acompañadas de granizo y actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

El fenómeno de El Niño sigue mostrando sus efectos en gran parte del país, donde se registran lluvias inusuales desde hace largas semanas y donde la primavera aún no aparece. Para este jueves se esperan intensas precipitaciones y tormentas en la mitad del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por un temporal de lluvias que podrían alcanzar los 100 mm, pero además se esperan intensos vientos.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia naranja por tormentas es para este jueves, donde las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Esta alerta alcanza al extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, donde podrían ser superados de forma puntual en el centro y el litoral del país. Entre las provincias afectadas están Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis.

Asimismo, rige otra alerta de nivel amarillo por tormentas para las regiones de Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Río Negro, el área cordillerana de Neuquén y el área central de la provincia de Buenos Aires.

Alerta por intensas lluvias

El organismo también emitió una alerta amarilla por lluvias, que afecta a la provincia la región este de Chubut y a Río Negro.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.

Vientos de 70 km/h: a qué zonas afectará la alerta

Por último, la advertencia amarilla por vientos fuertes y Zonda comprende a Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, donde se prevén velocidades aproximadas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

“Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, señalaron.