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Resultados de las quinielas de hoy 21 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 21 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 21 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0490
1° 0490, 2° 0500, 3° 1209, 4° 1509, 5° 2356, 6° 2766, 7° 3101, 8° 7938, 9° 4176, 10° 4997, 11° 5011, 12° 8442, 13° 6385, 14° 0441, 15° 2233, 16° 7875, 17° 8310, 18° 8640, 19° 9266, 20° 4304

El Primero

Cabeza: 2922
1° 2922, 2° 8712, 3° 6207, 4° 7085, 5° 2184, 6° 7039, 7° 3055, 8° 3724, 9° 4495, 10° 9144, 11° 5174, 12° 3519, 13° 4328, 14° 7429, 15° 7361, 16° 2201, 17° 5928, 18° 4060, 19° 9497, 20° 9507

La Matutina

Cabeza: 0405
1° 0405, 2° 0874, 3° 7410, 4° 1887, 5° 2781, 6° 3651, 7° 9263, 8° 3843, 9° 1075, 10° 5047, 11° 1978, 12° 8779, 13° 6476, 14° 6612, 15° 7422, 16° 3896, 17° 8011, 18° 1656, 19° 9086, 20° 9649

La Vespertina

Cabeza: 0727
1° 0727, 2° 0683, 3° 1313, 4° 4598, 5° 2180, 6° 2553, 7° 4726, 8° 7674, 9° 9806, 10° 4671, 11° 1418, 12° 4247, 13° 8254, 14° 6976, 15° 9542, 16° 7988, 17° 4884, 18° 4845, 19° 8181, 20° 4938

La Nocturna

Cabeza: 0235
1° 0235, 2° 9587, 3° 1234, 4° 5515, 5° 2369, 6° 2739, 7° 3421, 8° 3879, 9° 2314, 10° 4517, 11° 3868, 12° 5569, 13° 7167, 14° 0411, 15° 7248, 16° 4015, 17° 8044, 18° 8868, 19° 9256, 20° 9675

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 0596
1° 0596, 2° 2986, 3° 2447, 4° 9306, 5° 4047, 6° 5299, 7° 2608, 8° 9599, 9° 6154, 10° 1991, 11° 8651, 12° 5671, 13° 0829, 14° 4465, 15° 5162, 16° 9816, 17° 4839, 18° 0287, 19° 8147, 20° 4824

El Primero

Cabeza: 4624
1° 4624, 2° 8901, 3° 7627, 4° 7932, 5° 6857, 6° 6225, 7° 6809, 8° 1267, 9° 6292, 10° 2188, 11° 1601, 12° 3545, 13° 1942, 14° 6466, 15° 7040, 16° 1899, 17° 3213, 18° 2042, 19° 2913, 20° 5425

La Matutina

Cabeza: 6837
1° 6837, 2° 8096, 3° 5544, 4° 3852, 5° 6385, 6° 6493, 7° 5832, 8° 0517, 9° 6965, 10° 9895, 11° 1991, 12° 7101, 13° 7948, 14° 7545, 15° 8507, 16° 8070, 17° 7647, 18° 9348, 19° 0975, 20° 3213

La Vespertina

Cabeza: 1061
1° 1061, 2° 1211, 3° 5724, 4° 3903, 5° 5200, 6° 0701, 7° 9665, 8° 4508, 9° 7214, 10° 9784, 11° 1834, 12° 1414, 13° 8502, 14° 5700, 15° 6954, 16° 9208, 17° 4517, 18° 4375, 19° 9160, 20° 7919

La Nocturna

Cabeza: 4392
1° 4392, 2° 5649, 3° 3665, 4° 0066, 5° 5550, 6° 1864, 7° 6288, 8° 8912, 9° 1649, 10° 6588, 11° 0839, 12° 8518, 13° 6118, 14° 3991, 15° 7987, 16° 6688, 17° 3510, 18° 9551, 19° 7330, 20° 1484

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 6802
1° 6802, 2° 4322, 3° 3056, 4° 1269, 5° 3973, 6° 5225, 7° 2893, 8° 8827, 9° 7533, 10° 5303, 11° 6448, 12° 4884, 13° 7371, 14° 3331, 15° 0939, 16° 6562, 17° 9804, 18° 6394, 19° 4519, 20° 4010

El Primero

Cabeza: 8055
1° 8055, 2° 3733, 3° 8394, 4° 2889, 5° 4347, 6° 1886, 7° 2498, 8° 2675, 9° 7379, 10° 3792, 11° 6904, 12° 0616, 13° 3112, 14° 6477, 15° 3360, 16° 3596, 17° 4882, 18° 5832, 19° 4178, 20° 8719

La Matutina

Cabeza: 3007
1° 3007, 2° 2150, 3° 0621, 4° 4880, 5° 9806, 6° 1075, 7° 6922, 8° 3822, 9° 3287, 10° 6275, 11° 6455, 12° 9499, 13° 6971, 14° 0204, 15° 8048, 16° 8864, 17° 9960, 18° 1768, 19° 0558, 20° 6077

La Vespertina

Cabeza: 1075
1° 1075, 2° 3826, 3° 3239, 4° 6958, 5° 7620, 6° 0440, 7° 2402, 8° 9501, 9° 1232, 10° 3181, 11° 1464, 12° 3833, 13° 1913, 14° 1525, 15° 1261, 16° 8158, 17° 9543, 18° 4573, 19° 5333, 20° 6290

La Nocturna

Cabeza: 1558
1° 1558, 2° 5393, 3° 4315, 4° 7300, 5° 3170, 6° 2422, 7° 6381, 8° 9869, 9° 8460, 10° 2126, 11° 4555, 12° 8116, 13° 7787, 14° 1486, 15° 7905, 16° 3351, 17° 7846, 18° 4558, 19° 8786, 20° 5331

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 8441
1° 8441, 2° 0517, 3° 4408, 4° 5168, 5° 7051, 6° 3142, 7° 6482, 8° 2987, 9° 6494, 10° 6159, 11° 5222, 12° 9829, 13° 7653, 14° 9387, 15° 0292, 16° 7261, 17° 0827, 18° 9283, 19° 7345, 20° 9978

El Primero

Cabeza: 4121
1° 4121, 2° 2342, 3° 7384, 4° 6626, 5° 5366, 6° 0693, 7° 0493, 8° 6353, 9° 6432, 10° 8745, 11° 4207, 12° 0787, 13° 3898, 14° 5087, 15° 6721, 16° 5292, 17° 2217, 18° 6950, 19° 5147, 20° 7231

La Matutina

Cabeza: 6207
1° 6207, 2° 5397, 3° 2770, 4° 5957, 5° 8427, 6° 6151, 7° 0720, 8° 8479, 9° 9968, 10° 7628, 11° 1598, 12° 0400, 13° 9129, 14° 4665, 15° 0246, 16° 9146, 17° 5663, 18° 5111, 19° 9249, 20° 2129

La Vespertina

Cabeza: 0508
1° 0508, 2° 4011, 3° 3780, 4° 7066, 5° 9965, 6° 7704, 7° 8470, 8° 5925, 9° 8069, 10° 7822, 11° 7968, 12° 7996, 13° 3806, 14° 0633, 15° 7583, 16° 9165, 17° 8405, 18° 7970, 19° 3968, 20° 5094

La Nocturna

Cabeza: 1861
1° 1861, 2° 7355, 3° 7931, 4° 6121, 5° 5648, 6° 7571, 7° 7787, 8° 8514, 9° 7713, 10° 9113, 11° 4732, 12° 3187, 13° 6885, 14° 2862, 15° 3256, 16° 0507, 17° 0649, 18° 5924, 19° 0653, 20° 1280

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 3243
1° 3243, 2° 7578, 3° 5792, 4° 3147, 5° 4685, 6° 7882, 7° 7131, 8° 2142, 9° 6584, 10° 1321, 11° 1889, 12° 7808, 13° 2078, 14° 1570, 15° 5707, 16° 9147, 17° 0422, 18° 2365, 19° 7693, 20° 3278

El Primero

Cabeza: 9860
1° 9860, 2° 4603, 3° 9640, 4° 7953, 5° 3940, 6° 3094, 7° 5551, 8° 4431, 9° 8568, 10° 4816, 11° 5947, 12° 6752, 13° 9843, 14° 2035, 15° 3556, 16° 1401, 17° 3110, 18° 7927, 19° 5572, 20° 9519

La Matutina

Cabeza: 5440
1° 5440, 2° 2836, 3° 5198, 4° 3818, 5° 8865, 6° 9497, 7° 4926, 8° 0003, 9° 0036, 10° 5875, 11° 9750, 12° 7624, 13° 0531, 14° 2557, 15° 9534, 16° 2576, 17° 3180, 18° 0084, 19° 4180, 20° 1406

La Vespertina

Cabeza: 1933
1° 1933, 2° 7110, 3° 8701, 4° 3740, 5° 9333, 6° 1687, 7° 9264, 8° 5348, 9° 9770, 10° 8369, 11° 8635, 12° 6785, 13° 3103, 14° 0635, 15° 4867, 16° 2606, 17° 5307, 18° 5336, 19° 2141, 20° 2803

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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