Resultados de las quinielas de hoy 21 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 21 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0490
1° 0490, 2° 0500, 3° 1209, 4° 1509, 5° 2356, 6° 2766, 7° 3101, 8° 7938, 9° 4176, 10° 4997, 11° 5011, 12° 8442, 13° 6385, 14° 0441, 15° 2233, 16° 7875, 17° 8310, 18° 8640, 19° 9266, 20° 4304
El Primero
Cabeza: 2922
1° 2922, 2° 8712, 3° 6207, 4° 7085, 5° 2184, 6° 7039, 7° 3055, 8° 3724, 9° 4495, 10° 9144, 11° 5174, 12° 3519, 13° 4328, 14° 7429, 15° 7361, 16° 2201, 17° 5928, 18° 4060, 19° 9497, 20° 9507
La Matutina
Cabeza: 0405
1° 0405, 2° 0874, 3° 7410, 4° 1887, 5° 2781, 6° 3651, 7° 9263, 8° 3843, 9° 1075, 10° 5047, 11° 1978, 12° 8779, 13° 6476, 14° 6612, 15° 7422, 16° 3896, 17° 8011, 18° 1656, 19° 9086, 20° 9649
La Vespertina
Cabeza: 0727
1° 0727, 2° 0683, 3° 1313, 4° 4598, 5° 2180, 6° 2553, 7° 4726, 8° 7674, 9° 9806, 10° 4671, 11° 1418, 12° 4247, 13° 8254, 14° 6976, 15° 9542, 16° 7988, 17° 4884, 18° 4845, 19° 8181, 20° 4938
La Nocturna
Cabeza: 0235
1° 0235, 2° 9587, 3° 1234, 4° 5515, 5° 2369, 6° 2739, 7° 3421, 8° 3879, 9° 2314, 10° 4517, 11° 3868, 12° 5569, 13° 7167, 14° 0411, 15° 7248, 16° 4015, 17° 8044, 18° 8868, 19° 9256, 20° 9675
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 0596
1° 0596, 2° 2986, 3° 2447, 4° 9306, 5° 4047, 6° 5299, 7° 2608, 8° 9599, 9° 6154, 10° 1991, 11° 8651, 12° 5671, 13° 0829, 14° 4465, 15° 5162, 16° 9816, 17° 4839, 18° 0287, 19° 8147, 20° 4824
El Primero
Cabeza: 4624
1° 4624, 2° 8901, 3° 7627, 4° 7932, 5° 6857, 6° 6225, 7° 6809, 8° 1267, 9° 6292, 10° 2188, 11° 1601, 12° 3545, 13° 1942, 14° 6466, 15° 7040, 16° 1899, 17° 3213, 18° 2042, 19° 2913, 20° 5425
La Matutina
Cabeza: 6837
1° 6837, 2° 8096, 3° 5544, 4° 3852, 5° 6385, 6° 6493, 7° 5832, 8° 0517, 9° 6965, 10° 9895, 11° 1991, 12° 7101, 13° 7948, 14° 7545, 15° 8507, 16° 8070, 17° 7647, 18° 9348, 19° 0975, 20° 3213
La Vespertina
Cabeza: 1061
1° 1061, 2° 1211, 3° 5724, 4° 3903, 5° 5200, 6° 0701, 7° 9665, 8° 4508, 9° 7214, 10° 9784, 11° 1834, 12° 1414, 13° 8502, 14° 5700, 15° 6954, 16° 9208, 17° 4517, 18° 4375, 19° 9160, 20° 7919
La Nocturna
Cabeza: 4392
1° 4392, 2° 5649, 3° 3665, 4° 0066, 5° 5550, 6° 1864, 7° 6288, 8° 8912, 9° 1649, 10° 6588, 11° 0839, 12° 8518, 13° 6118, 14° 3991, 15° 7987, 16° 6688, 17° 3510, 18° 9551, 19° 7330, 20° 1484
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 6802
1° 6802, 2° 4322, 3° 3056, 4° 1269, 5° 3973, 6° 5225, 7° 2893, 8° 8827, 9° 7533, 10° 5303, 11° 6448, 12° 4884, 13° 7371, 14° 3331, 15° 0939, 16° 6562, 17° 9804, 18° 6394, 19° 4519, 20° 4010
El Primero
Cabeza: 8055
1° 8055, 2° 3733, 3° 8394, 4° 2889, 5° 4347, 6° 1886, 7° 2498, 8° 2675, 9° 7379, 10° 3792, 11° 6904, 12° 0616, 13° 3112, 14° 6477, 15° 3360, 16° 3596, 17° 4882, 18° 5832, 19° 4178, 20° 8719
La Matutina
Cabeza: 3007
1° 3007, 2° 2150, 3° 0621, 4° 4880, 5° 9806, 6° 1075, 7° 6922, 8° 3822, 9° 3287, 10° 6275, 11° 6455, 12° 9499, 13° 6971, 14° 0204, 15° 8048, 16° 8864, 17° 9960, 18° 1768, 19° 0558, 20° 6077
La Vespertina
Cabeza: 1075
1° 1075, 2° 3826, 3° 3239, 4° 6958, 5° 7620, 6° 0440, 7° 2402, 8° 9501, 9° 1232, 10° 3181, 11° 1464, 12° 3833, 13° 1913, 14° 1525, 15° 1261, 16° 8158, 17° 9543, 18° 4573, 19° 5333, 20° 6290
La Nocturna
Cabeza: 1558
1° 1558, 2° 5393, 3° 4315, 4° 7300, 5° 3170, 6° 2422, 7° 6381, 8° 9869, 9° 8460, 10° 2126, 11° 4555, 12° 8116, 13° 7787, 14° 1486, 15° 7905, 16° 3351, 17° 7846, 18° 4558, 19° 8786, 20° 5331
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 8441
1° 8441, 2° 0517, 3° 4408, 4° 5168, 5° 7051, 6° 3142, 7° 6482, 8° 2987, 9° 6494, 10° 6159, 11° 5222, 12° 9829, 13° 7653, 14° 9387, 15° 0292, 16° 7261, 17° 0827, 18° 9283, 19° 7345, 20° 9978
El Primero
Cabeza: 4121
1° 4121, 2° 2342, 3° 7384, 4° 6626, 5° 5366, 6° 0693, 7° 0493, 8° 6353, 9° 6432, 10° 8745, 11° 4207, 12° 0787, 13° 3898, 14° 5087, 15° 6721, 16° 5292, 17° 2217, 18° 6950, 19° 5147, 20° 7231
La Matutina
Cabeza: 6207
1° 6207, 2° 5397, 3° 2770, 4° 5957, 5° 8427, 6° 6151, 7° 0720, 8° 8479, 9° 9968, 10° 7628, 11° 1598, 12° 0400, 13° 9129, 14° 4665, 15° 0246, 16° 9146, 17° 5663, 18° 5111, 19° 9249, 20° 2129
La Vespertina
Cabeza: 0508
1° 0508, 2° 4011, 3° 3780, 4° 7066, 5° 9965, 6° 7704, 7° 8470, 8° 5925, 9° 8069, 10° 7822, 11° 7968, 12° 7996, 13° 3806, 14° 0633, 15° 7583, 16° 9165, 17° 8405, 18° 7970, 19° 3968, 20° 5094
La Nocturna
Cabeza: 1861
1° 1861, 2° 7355, 3° 7931, 4° 6121, 5° 5648, 6° 7571, 7° 7787, 8° 8514, 9° 7713, 10° 9113, 11° 4732, 12° 3187, 13° 6885, 14° 2862, 15° 3256, 16° 0507, 17° 0649, 18° 5924, 19° 0653, 20° 1280
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 3243
1° 3243, 2° 7578, 3° 5792, 4° 3147, 5° 4685, 6° 7882, 7° 7131, 8° 2142, 9° 6584, 10° 1321, 11° 1889, 12° 7808, 13° 2078, 14° 1570, 15° 5707, 16° 9147, 17° 0422, 18° 2365, 19° 7693, 20° 3278
El Primero
Cabeza: 9860
1° 9860, 2° 4603, 3° 9640, 4° 7953, 5° 3940, 6° 3094, 7° 5551, 8° 4431, 9° 8568, 10° 4816, 11° 5947, 12° 6752, 13° 9843, 14° 2035, 15° 3556, 16° 1401, 17° 3110, 18° 7927, 19° 5572, 20° 9519
La Matutina
Cabeza: 5440
1° 5440, 2° 2836, 3° 5198, 4° 3818, 5° 8865, 6° 9497, 7° 4926, 8° 0003, 9° 0036, 10° 5875, 11° 9750, 12° 7624, 13° 0531, 14° 2557, 15° 9534, 16° 2576, 17° 3180, 18° 0084, 19° 4180, 20° 1406
La Vespertina
Cabeza: 1933
1° 1933, 2° 7110, 3° 8701, 4° 3740, 5° 9333, 6° 1687, 7° 9264, 8° 5348, 9° 9770, 10° 8369, 11° 8635, 12° 6785, 13° 3103, 14° 0635, 15° 4867, 16° 2606, 17° 5307, 18° 5336, 19° 2141, 20° 2803
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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