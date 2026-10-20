Google conoce todos tus movimientos y secretos digitales, pero existen formas de limpiar tu historial

Google conoce todos tus movimientos y secretos digitales, pero existen formas de limpiar tu historial

Google reúne una gran cantidad de información sobre sus usuarios a partir de las búsquedas, los videos que miran, los lugares que visitan y las aplicaciones que utilizan. Aunque muchos de estos datos se almacenan en distintos apartados de la cuenta, existen herramientas para consultarlos, administrar su conservación y eliminar parte de la actividad registrada.

La revisión puede revelar mucho más que las últimas búsquedas realizadas. Según las opciones de privacidad y el historial que tenga activado cada persona, es posible encontrar registros de actividad, recorridos en Google Maps , información asociada a las fotografías y dispositivos que mantienen o mantuvieron una sesión iniciada.

Sin embargo, hay una diferencia importante: eliminar un registro de un apartado no garantiza que desaparezca toda la información relacionada con esa actividad. Por eso, conviene revisar las principales herramientas de la cuenta y conocer qué permite hacer cada una.

Mi Actividad: el primer lugar para revisar qué registra Google

El apartado Mi Actividad es uno de los puntos de partida para conocer qué información quedó asociada a una cuenta. Allí se muestra una lista cronológica de buena parte de las interacciones realizadas mientras el usuario tenía la sesión iniciada en los servicios de Google.

Entre los registros que pueden aparecer se encuentran las búsquedas, las páginas visitadas, los videos reproducidos en YouTube y otras actividades vinculadas con los productos de la compañía. Según el tipo de registro, también pueden figurar datos como la fecha, la hora, la aplicación utilizada y el dispositivo desde el que se realizó la acción.

La herramienta permite buscar por palabras clave y aplicar filtros por fecha o producto. De esa manera, es posible localizar una actividad específica sin tener que recorrer manualmente todo el historial.

Además, Google ofrece distintas alternativas para eliminar los registros: se pueden borrar elementos individuales, seleccionar un período determinado o eliminar toda la actividad disponible en esa sección.

Otra función relevante es la eliminación automática. Según el tipo de actividad, el usuario puede configurar la eliminación de determinados datos después de tres, 18 o 36 meses, lo que permite reducir el tiempo durante el cual se conservan esos historiales.

Las búsquedas también pueden revelar patrones de comportamiento cuando se analizan en conjunto. Una consulta aislada quizá no parezca relevante, pero un historial extenso puede mostrar intereses, necesidades y temas que una persona investiga con frecuencia.

Parte de esa actividad se utiliza para personalizar servicios y recomendaciones. Por eso, eliminar registros también puede modificar algunas de las funciones de personalización asociadas a la cuenta.

Google Maps: cómo consultar los lugares y recorridos registrados

Otro apartado que conviene revisar es Google Maps, especialmente la función Tu cronología. Cuando está activada, puede mostrar los lugares visitados, las rutas y los trayectos realizados a partir de los datos de ubicación registrados por el dispositivo.

La herramienta permite consultar días específicos y revisar los recorridos asociados a cada fecha. También ofrece opciones para corregir información incorrecta y eliminar visitas, jornadas completas, períodos determinados o la cronología disponible.

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Al igual que ocurre con otros registros de Google, se puede configurar la eliminación automática de los datos antiguos, con plazos de tres, 18 o 36 meses, según las opciones disponibles.

No obstante, borrar la cronología no significa necesariamente que dejen de recopilarse todos los datos vinculados con la ubicación. Si el usuario mantiene activada la opción Actividad en la Web y en Aplicaciones, pueden conservarse determinados registros relacionados con el uso de otros servicios.

Entre ellos puede haber información aproximada sobre la ubicación, derivada de la actividad realizada o de datos técnicos como la dirección IP. Por eso, quienes quieran limitar este tipo de registros deben revisar también los controles de actividad de la cuenta.

Google Fotos: qué información puede revelar una imagen

Las fotografías también pueden contener información adicional a la imagen en sí. Google Fotos puede mostrar ubicaciones asociadas a las imágenes, ya sea a partir de los datos guardados por la cámara del teléfono o mediante estimaciones realizadas por la aplicación.

En algunos casos, la ubicación se estima a partir de puntos de referencia visibles y de información disponible en otras fotografías. Por eso, es importante distinguir entre una ubicación incorporada originalmente por la cámara y otra calculada por el servicio.

Google permite modificar o eliminar ciertas ubicaciones estimadas. Sin embargo, las opciones pueden ser diferentes cuando la ubicación fue registrada directamente por la cámara y quedó incorporada a los metadatos de la fotografía.

También conviene revisar las opciones de privacidad al compartir imágenes. Cuando se envían fotografías, álbumes o enlaces, es posible controlar si se incluyen determinados datos de ubicación, aunque el comportamiento depende del método de uso compartido.

La ubicación no se muestra de forma predeterminada en algunas modalidades para compartir contenido, pero existen excepciones, como determinadas configuraciones de la función Compartir con colaborador. Por eso, antes de compartir fotografías, es recomendable comprobar qué información puede acompañarlas.

Cómo saber qué dispositivos tienen acceso a tu cuenta

La seguridad de la cuenta también depende de los dispositivos en los que permanece iniciada la sesión. Para consultarlos, hay que ingresar en la sección de seguridad de la cuenta de Google y buscar el apartado Tus dispositivos.

Allí aparecen los teléfonos, computadoras y otros equipos en los que la sesión está iniciada o se inició recientemente. Al seleccionar uno de ellos, es posible consultar información sobre la actividad de esa sesión y cerrar el acceso cuando corresponda.

Con la innovadora función lanzada por Google, la valija perdida durante un viaje en avión será un mal recuerdo.

La revisión resulta especialmente útil después de cambiar de celular, utilizar una computadora compartida o iniciar sesión en un dispositivo que ya no se usa.

Si aparece un equipo que el usuario no reconoce, conviene comprobar los detalles de la sesión y cerrar el acceso si existen motivos para sospechar que ya no debería estar habilitado. Si se detecta actividad desconocida, también es recomendable revisar la seguridad de la cuenta y cambiar la contraseña cuando sea necesario.

Aplicaciones de terceros: cómo controlar los permisos

El último paso consiste en revisar qué aplicaciones y servicios externos tienen acceso a la cuenta de Google. Esta sección permite identificar las conexiones autorizadas y los permisos concedidos para acceder a determinados datos o funciones.

Entre ellas pueden figurar aplicaciones en las que el usuario inició sesión mediante la opción Iniciar sesión con Google, así como servicios a los que autorizó el acceso a información específica.

Desde la configuración de la cuenta es posible consultar esos permisos y retirar los que ya no sean necesarios. Es una medida útil para limitar el acceso de aplicaciones que dejaron de utilizarse o que ya no se consideran confiables.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: revocar el acceso no significa que el servicio externo haya eliminado los datos que obtuvo anteriormente. Si se busca borrar esa información, puede ser necesario ingresar en la aplicación correspondiente y solicitar la eliminación directamente a la empresa responsable.

Qué revisar para tener mayor control sobre los datos personales

Google distribuye la información entre diferentes apartados, por lo que una revisión completa requiere consultar más de una herramienta. El historial de actividad, la cronología de Maps, los datos asociados a las fotografías, los dispositivos conectados y los permisos de terceros cumplen funciones diferentes.

La eliminación automática puede ayudar a reducir la cantidad de registros que se conservan con el paso del tiempo. También es importante revisar qué actividades están habilitadas, cerrar sesiones innecesarias y retirar permisos que ya no se utilizan.