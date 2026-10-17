Qué es el aquaplaning: el peligroso fenómeno que afecta a los autos en las rutas cuando llueve

Tras el temporal de lluvias en la zona y también en otros sectores del país, Vialidad Nacional advirtió por los riesgos que representa el agua en las rutas.

El peligro de las rutas tras las lluvias.

En días de intensas lluvias o tormentas , la conducción en rutas y avenidas exige máxima precaución. Uno de los riesgos más comunes y peligrosos para los conductores es el aquaplaning (o hidroplaneo), un fenómeno físico que se produce cuando un vehículo pierde completamente la adherencia con la superficie de la calzada debido a la acumulación de agua entre los neumáticos y el pavimento.

Al formarse una película líquida debajo de la rueda que el neumático no logra desalojar a tiempo, el auto queda flotando literalmente sobre el agua, provocando la pérdida total del control del volante y de los frenos.

Para prevenir accidentes y saber cómo actuar en caso de sufrirlo, desde Vialidad Nacional compartieron una serie de recomendaciones fundamentales.

Medidas clave para prevenir el aquaplaning

Evitar este fenómeno depende en gran medida del estado del vehículo y del modo de conducción bajo la lluvia:

Reducir la velocidad: Es la medida principal; a menor velocidad, los neumáticos tienen más tiempo para evacuar el agua.

Esquivar acumulaciones de agua: En la medida de lo posible, evitar pasar por encima de charcos o sectores anegados.

Aprovechar la huella de otros vehículos: Circular por las marcas dejadas por los autos que van adelante ayuda a encontrar una superficie con menor cantidad de agua.

Aumentar la distancia de seguridad: Mantener un mayor margen con el vehículo de adelante para reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto.

Chequear la presión de los neumáticos: Llevarnos con la presión adecuada garantízará el correcto funcionamiento del dibujo de la banda de rodamiento.

Revisar los amortiguadores: Un sistema de suspensión desgastado reduce notablemente el contacto del neumático con el suelo.

¿Qué hacer si el auto entra en aquaplaning?

Si a pesar de las precauciones el vehículo comienza a patinar sobre el agua, mantenga la calma y siga estos tres pasos clave:

Sujetar el volante firmemente: Agarrar la dirección con ambas manos para mantener la trayectoria recta y evitar volantazos que puedan volcar o hacer trompear el auto.

No frenar de golpe: Evitar pisar el freno de manera brusca. Lo aconsejable es desacelerar levantando el pie del acelerador suavemente para que el vehículo pierda velocidad de forma natural hasta volver a sentir el contacto con el asfalto.

Retomar la marcha con atención: Una vez que se recupera el control y la tracción, reducir la velocidad de circulación y mantenerse alerta durante el resto del trayecto.

Recomendaciones ante el temporal de lluvias

Luego del fuerte temporal que afectó en los últimos días a distintos sectores de Neuquén, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas. Rutas, caminos y calles de toda la provincia han sido afectados por la caída de agua.

Uno de los principales riesgos está relacionado con la acumulación de agua sobre las calles y rutas, ya que puede ocultar baches, sectores erosionados y otros obstáculos que dificultan el tránsito. Por este motivo, resulta importante evitar circular por calles anegadas, caminos con abundante barro o sectores donde se observe un importante escurrimiento de agua.

También se aconseja reducir los desplazamientos innecesarios durante las tormentas y prestar especial atención a las condiciones de las rutas y accesos a las localidades.

En caso de registrarse nuevas precipitaciones intensas, los vecinos deben evitar permanecer en espacios abiertos y buscar resguardo en lugares seguros.