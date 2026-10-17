Vuelve la alerta amarilla por tormentas para un sector de Neuquén y gran parte de la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este sábado volverán las condiciones de inestabilidad para gran parte del territorio. Los detalles.

El fin de semana dará inicio con una inestabilidad climatologica en cuatro provincias.

El Servicio Meteorológico Naciona l (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por tormentas que afectará durante este sábado a distintos sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El organismo anticipó el regreso de las condiciones de inestabilidad, con precipitaciones que podrían ser intensas en cortos períodos y la posibilidad de caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno meteorológico tendrá mayor incidencia en sectores cordilleranos y de la meseta patagónica. En algunas localidades, las tormentas podrían alcanzar una intensidad considerable y provocar importantes acumulaciones de agua en poco tiempo.

El organismo nacional advirtió que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros , aunque estas cifras podrían ser superadas de manera puntual en las zonas alcanzadas por la advertencia.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Maria Isabel Sanchez

Alerta amarilla en Neuquén: cuáles son las zonas afectadas

En la provincia de Neuquén, la advertencia del SMN se concentra principalmente en la región cordillerana del sur, donde se prevé el desarrollo de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Según el organismo, las áreas alcanzadas por la alerta amarilla son la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos.

En estos sectores, las tormentas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

Por otra parte, la alerta amarilla también alcanza a sectores de Río Negro, principalmente en la región andina.

En territorio rionegrino, las zonas comprendidas son Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó.

Chubut y Santa Cruz también estarán bajo alerta amarilla por tormentas

El fenómeno meteorológico se extenderá hacia el sur de la Patagonia, donde Chubut será otra de las provincias con una importante extensión de su territorio bajo alerta amarilla.

Según la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional, la advertencia comprende las mesetas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.

También estarán alcanzadas las zonas de la cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo y cordillera de Tehuelches, además de la meseta de Río Senguer y la cordillera de Río Senguer.

La advertencia también se extiende a gran parte de Santa Cruz, donde se encuentran comprendidas numerosas áreas de la meseta y la cordillera.

Entre las zonas afectadas figuran la meseta de Lago Buenos Aires, meseta de Río Chico, cordillera de Lago Buenos Aires y cordillera de Río Chico.

A estas se suman la cordillera de Güer Aike, cordillera de Lago Argentino, meseta de Corpen Aike, meseta de Güer Aike y meseta de Lago Argentino.

De esta manera, la alerta meteorológica abarcará una extensa franja del territorio patagónico durante el sábado, con condiciones de inestabilidad que podrían afectar a distintas localidades de las cuatro provincias.