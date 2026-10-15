Desastre en Añelo por la tormenta "repentina": equipos trabajan a contrarreloj para ayudar a evacuados

La localidad petrolera fue el epicentro del fenómeno meteorológico que provocó anegamiento de calles y la evacuación de varias personas.

Luego de sufrir una repentina tormenta , las autoridades y organismos de la localidad petrolera de Añelo continúan trabajando para solucionar las consecuencias que dejó el temporal.

La inesperada lluvia se desató durante la mañana y dejó graves complicaciones, entre ellas calles anegadas y personas evacuadas en distintos puntos de la ciudad. Las imágenes del diluvio se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales y mostraron el impacto.

A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido previamente una alerta amarilla por tormentas para la región, el director de Defensa Civil, Modesto Muñoz , afirmó a LM Neuquén que “Fue una tormenta repentina que no estaba dentro de los pronósticos”.

Además, el funcionario explicó que: “Fue bastante fuerte y, como Añelo está en una zona de bardas, tuvimos una importante bajada de agua desde esos sectores”.

Un amplio operativo para resolver los inconvenientes

La fuerte tormenta se desató después de media mañana y estuvo acompañada por el viento, lo que motivó la rápida intervención del equipo municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos junto con la Secretaría de Desarrollo Social y otras áreas del gabinete.

Además, Muñoz explicó que se coordinaron acciones con personal de Bomberos Voluntarios de Añelo, Policía y Vialidad Provincial.

Calles anegadas y personas evacuadas

El funcionario detalló parte de las complicaciones que se registraron durante la jornada. “Tuvimos varias casas anegadas, pero la situación ya está controlada”, afirmó y agregó: “De todas maneras, los equipos continúan trabajando”.

Consultado sobre posibles evacuaciones, explicó que “hubo un par de familias evacuadas” y confirmó que “ya fueron contenidas por el personal de la Secretaría de Desarrollo Social y se encuentran en un lugar adecuado para este fin”.

En paralelo, la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de la localidad organizó una colecta solidaria para colaborar con los damnificados. En su comunicado, solicitan donaciones de alimentos, ropa y colchones.

Además, dispusieron la apertura de las puertas del Salón Parroquial para quienes necesiten resguardo por el temporal.

El estado de las rutas y las calles

Respecto a la situación de las calles y las rutas que rodean la localidad, el titular de Defensa Civil explicó que “las rutas están transitables, aunque se debe circular con precaución”.

Asimismo, explicó que el personal de Vialidad Provincial se encuentra trabajando en la limpieza de todo lo que arrastró la corriente de agua, como barro, piedras y otros residuos.

“El objetivo es garantizar la transitabilidad de las rutas”, afirmó.

Muñoz remarcó que, si bien la tormenta ya pasó, la inestabilidad meteorológica continúa. “El tiempo está bastante cambiante”.

“Se continúa trabajando en las viviendas que fueron afectadas por la corriente de agua, pero la situación ya está contenida”, concluyó.

Números de emergencia

La Municipalidad de Añelo recordó los principales números de emergencia.

Policía: 101 / 4904135

Hospital: 107 / 4904230

Bomberos: 103 / 2995 337850

Guardia EPEN: 2994 084798

Defensa Civil: 103 / 2995 246164

Desarrollo Social: 2995 79-8274 / 2995 24-4683

Además, solicitaron que “si alguna familia necesita ayuda, se puede acercar al SUM”.

“Estamos todos trabajando para solucionarlo a la brevedad”, concluyeron.