Advierten por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

Se esperan varios fenómenos de gran impacto para este viernes.

La semana termina con inestabilidad climática en algunas regiones, donde se advierte por la presencia de intensas lluvias que alcanzarán acumulados con niveles muy altos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por fuertes tormentas para esta jornada, que estarán acompañadas de intensas precipitaciones y vientos.

El organismo nacional indicó que rige una alerta de nivel naranja por tormentas aisladas fuertes y/o severas . Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Además podrían ocasionar granizo, ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual. Esta alerta a afectará a la provincias de Misiones.

Alerta amarilla: a qué zonas afectará

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las zonas afectadas serán las provincias de Formosa y Corrientes.

Tormentas fuertes y ráfagas de más de 90 km/h: las zonas afectadas.

Las recomendaciones por las alertas de las fuertes tormentas

El SMN brindó una seria de recomendaciones para tener en cuenta: