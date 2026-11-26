La mujer había llegado horas antes con su pareja a Uruguay para pasar unos días de vacaciones. Qué se sabe del hecho.

Las autoridades tomaron conocimiento de la emergencia a partir de un llamado al 91.

Un trágico episodio se registró en las últimas horas en una playa nudista , donde murió una turista argentina de 36 años. Qué se sabe hasta el momento.

De acuerdo a la información policial, la mujer de 36 años había llegado pocas horas antes a Uruguay junto a su pareja, quien fue testigo del fatal hecho.

Una turista argentina era oriunda de Viale, provincia de Entre Ríos y perdió la vida en una playa nudista, ubicada a 10 kilómetros de Punta del Este, en Uruguay.

Las autoridades tomaron conocimiento de la emergencia a partir de un llamado al 91.

Cómo murió la turista argentina en la playa nudista

Según precisaron las autoridades locales, la mujer se ahogó tras ingresar al mar junto a su pareja. El episodio ocurrió en playa Chihuahua, del departamento de Maldonado.

En el llamado que la pareja de la mujer hizo a la policía, alertó sobre la presencia de dos personas ahogándose en el mar. En ese momento, personal de la Prefectura Naval acudió al lugar en lancha, pero la pareja ya había sido rescatada.

La mujer fue asistida por un grupo de guardavidas que logró llevarla a tierra, mientras que su pareja salió del agua por cuenta propia. Pero cuando llegó el personal de emergencias, le practicaron maniobras de RCP a la turista, quien se encontraba inconsciente.

Poco después, los médicos finalmente confirmaron la muerte de la mujer. Su pareja fue trasladado a un centro de salud cercano, debido a que se encontraba en estado de shock.

“Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”, detalló un hombre que trabaja en las inmediaciones de la playa.

La Justicia uruguaya inició las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación y determinar cómo fue la mecánica del hecho y en qué circunstancias se produjo.

No había guardavidas cuando ocurrió la tragedia

Ante los cuestionamientos por la falta de rescate inmediato, se aclaró que si bien playa Chihuahua cuenta con un servicio de guardavidas, los rescatistas actualmente desempeñan sus funciones únicamente durante los fines de semana.

Es por ese motivo que no se encontraban presentes este miércoles cuando ocurrió la tragedia.

Dónde queda Playa Chihuahua

Esta famosa playa nudista se extiende unos 2 kilómetros a lo largo de la costa frente al Atlántico cerca de Punta del Este. Durante décadas ha sido un punto de encuentro para la comunidad LGBTQ+ de Uruguay, y se han desarrollado secciones naturistas informales a lo largo de su extensión — sin carteles, sin vallas, solo normas comunitarias respetadas por los habituales.

No cuenta con infraestructura comercial, ni bares playeros, ni alquiler de hamacas, ni torre de salvavidas fuera de temporada alta. Esa ausencia es justo el punto.

Se ubica en la costa del balneario homónimo, a la altura del km 115,5 de la Ruta 10, junto a la desembocadura del arroyo El Potrero.

Es conocida por ser la primera playa oficial en Uruguay donde se permite el nudismo. Se caracteriza por su ambiente relajado, diverso y respetuoso, rodeada de dunas y vegetación costera.