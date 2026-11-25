Es el segundo robo que sufren en pocos meses. "Cuidar la escuela pública es una responsabilidad colectiva", expresaron desde el establecimiento educativo.

Indignación en una escuela de Centenario: violentaron los tráileres y dejaron a los alumnos sin herramientas de taller

La comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) Nº29 de la localidad de Centenario atraviesa horas de profunda indignación y tristeza tras confirmarse un nuevo robo en sus instalaciones. Se trata del segundo episodio delictivo que golpea a la institución en lo que va del año, repitiendo la misma modalidad que ya habían padecido durante el pasado mes de agosto.

Según informaron las autoridades escolares a través de un comunicado oficial, los delincuentes volvieron a violentar los tráileres donde funcionan los espacios de formación y sustrajeron materiales y herramientas de uso didáctico-pedagógico. Estos insumos resultan absolutamente indispensables para el normal desarrollo de las prácticas formativas que realizan cotidianamente los estudiantes de la escuela técnica.

Desde la conducción del establecimiento remarcaron que el impacto del delito excede ampliamente el plano económico o la pérdida material. En su descargo, advirtieron que este tipo de ataques vulneran de manera directa el derecho de los jóvenes a recibir una educación de calidad, afectando el trabajo sostenido y el esfuerzo diario de docentes, directivos y familias que sostienen la institución.

Gentileza Centenario Digital

"Cada herramienta y cada material que conseguimos representa un enorme esfuerzo institucional y una oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes", señalaron desde la escuela, poniendo de relieve lo costoso que resulta equipar los talleres técnicos y el retroceso que implica sufrir este tipo de saqueos de forma reiterada en tan corto lapso de tiempo.

Frente a este escenario de vulnerabilidad, la EPET Nº29 lanzó un urgente llamado a la solidaridad y al compromiso de toda la población para intentar recuperar, al menos, una parte del equipamiento robado. En ese sentido, solicitaron a cualquier vecino que pueda aportar datos certeros sobre el hecho o el paradero de los elementos que se comunique directamente con la institución educativa.

Asimismo, las autoridades hicieron especial hincapié en la necesidad de cortar el circuito de comercialización ilegal. Pidieron explícitamente a la ciudadanía que no avale ni apañe estas prácticas delictivas mediante la compra de herramientas o materiales de dudosa procedencia, ya que el mercado informal termina incentivando los ataques contra los edificios escolares.

Finalmente, la institución agradeció el acompañamiento constante de las familias y dejó una reflexión contundente para interpelar a toda la sociedad sobre el rol de la educación estatal: "Cuidar la escuela pública es una responsabilidad colectiva. Robarle a una escuela es quitarles oportunidades a nuestros estudiantes".

Robaron un televisor de una escuela de Neuquén

En septiembre de este año, un establecimiento educativo vivió una preocupante situación de inseguridad en la ciudad de Neuquén. Se trata de la Escuela 136 de barrio Confluencia Urbana, donde sufrieron el robo de un televisor cuando delincuentes forzaron la puerta de ingreso. La comunidad educativa ya había solicitado reforzar las medidas de seguridad de la escuela.

El ilícito fue advertido por los docentes cuando se disponían a comenzar la jornada escolar: en ese momento observaron que faltaba el televisor, un elemento utilizado para el trabajo pedagógico diario.

La seccional del gremio docente ATEN Capital comunicó en ese momento el robo que sufrió la institución educativa y señaló que los docentes y las familias ya habían solicitado reforzar las medidas de seguridad del inmueble. En ese sentido, antes del receso de invierno, en el mes de junio de 2026, la comunidad educativa ya había reclamado la construcción de un cerco perimetral y la ejecución de distintos arreglos estructurales.