Los lesiones, de 23 y 24 años, circulaban en una moto cuando sufieron el accidente con una camioneta. El test de alcoholemia arrojó una alarmante cifra.

Dos jóvenes de 23 y 24 años resultaron heridos en un choque entre la moto en la que circulaban y una camioneta. El siniestro ocurrió en Centenario durante los primeros minutos del lunes 23 de noviembre feriado nacional. El automovilista fue sometido a un test de alcoholemia que dio positivo y le valió una infracción por manejar totalmente borracho .

El accidente se registró en la intersección de las calles Suyai y Honduras, en el barrio Sayhueque, a una cuadra de la avenida Libertador. Según la información relevada por Centenario Digital, una Chevrolet Tracker bordó circulaba por Honduras, y cuando el conductor intentó girar a la izquierda para tomar la calle Suyai, se produjo el impacto con la moto Mondial de 150 cc.

En el rodado menor viajaban los jóvenes quienes sufrieron distintas lesiones producto de la colisión y la posterior caída al asfalto. Uno de ellos presentaba fuertes dolores de espalda, mientras que ambos recibieron asistencia médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados en ambulancia al hospital Natalio Burd.

Chocó gravemente alcholizado

El conductor de la camioneta, en tanto, no sufrió heridas. Sin embargo, al realizarle el control de alcoholemia, el resultado fue de 1,74 gramos de alcohol en litro de sangre.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, efectivos de Tránsito Villa Obrera y personal de la Comisaría 52 que aseguró los procedimientos nocturnos. Los equipos trabajaron en la asistencia de los lesionados y en las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro que no solo dejó daños materiales.

Una vez realizadas las pericias en el lugar, la Policía dispuso el secuestro de ambos vehículos involucrados mientras se aguardaba información sobre la evolución del estado de salud de los jóvenes. De esta manera, la moto fue cargada a la caja de la camioneta de Policía Turística.

Otro choque en uno de los tramos más castigados de la Ruta 7

Tres personas fueron trasladadas al hospital de Añelo después de un choque entre una camioneta y un auto sobre la Ruta Provincial 7. Pasó la tarde del sábado, a la salida de la localidad hacia Tratayén en un accidente de tránsito.

El choque fue a la altura de la estación de servicio Axion. Por causas que se investigan, los dos vehículos chocaron y terminaron fuera de la calzada. Fueron trasladados uno de los ocupantes del auto y las dos personas que iban en la camioneta. El traslado fue para una evaluación médica preventiva.

Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Añelo, personal de Salud y efectivos de la Comisaría 10, que se encargaron de asistir a los heridos y ordenar el tránsito.

La camioneta Ford Territory que padeció un accidente.

Ese tramo de la ruta, entre Añelo y Tratayén, recibe quejas constantes de los conductores por el deterioro de la ruta 7 que presenta baches. Vialidad Provincial informó en septiembre que hacía trabajos de bacheo en ese sector.

La Ruta 7 entre Añelo, Tratayén y San Patricio del Chañar es uno de los corredores con más tránsito de la provincia. Por ahí pasan todos los días camiones, camionetas de las operadoras, colectivos de trabajadores y vecinos de la zona. Los choques se repiten. A fines de octubre, una madre y su hija de Rincón de los Sauces murieron en un choque frontal en Tratayén.

El 2 de noviembre, un auto terminó incrustado debajo de un camión cisterna a la salida de Añelo hacia Chañar. Vialidad Provincial reconoció ante la Legislatura que el tránsito pesado de Vaca Muerta supera la capacidad para la que fue diseñada la ruta. El organismo informó que hace trabajos de bacheo en el tramo entre Añelo y Tratayén, donde los conductores siguen reclamando por los pozos.