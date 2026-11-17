La víctima era familiar de Alcides Calvo, senador por el departamento de Castellanos. El vehículo en el que viajaba se despistó. Hay otro herido.

Un trágico accidente vial conmocionó en las últimas horas al ámbito político y social de la provincia de Santa Fe , luego de que un automóvil se despistara en una traza rural y provocara el fallecimiento de un hombre de 72 años. La víctima fue identificada oficialmente como Alberto Calvo , quien era hermano del actual senador de la Legislatura santafesina Alcides Calvo .

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios santafesinos, el fatal siniestro tuvo lugar en un camino rural ubicado a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22 . A bordo de un automóvil Renault Fluence , la víctima viajaba como acompañante junto a su hijo cuando, por motivos que aún son materia de investigación pericial, el rodado se salió de la calzada y cayó violentamente dentro de una cuneta.

Según las primeras informaciones policiales recabadas en la escena, el Renault Fluence era conducido por un hombre de 38 años , identificado mediante las iniciales N. L. C. , hijo de Alberto Calvo. Ambos circulaban por el trayecto rural cuando, al aproximarse a la intersección con la ruta provincial, el automovilista perdió por completo el dominio del vehículo, terminando su recorrido con un fuerte impacto contra el sector de la cuneta en circunstancias que las autoridades policiales y judiciales aún intentan precisar con exactitud.

Fallecimiento en el lugar y traslado de urgencia a Córdoba

Como consecuencia de la violencia del impacto, Alberto Calvo falleció en el lugar del accidente, sin que los servicios de emergencia que acudieron al llamado pudieran hacer nada para reanimarlo o salvarle la vida. Su hijo, en tanto, sufrió diversos traumatismos de consideración que requirieron asistencia médica inmediata en el sitio del despiste.

Tras ser estabilizado por el personal sanitario interviniente, el conductor de 38 años fue derivado de urgencia al Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de San Francisco, en la vecina provincia de Córdoba, para recibir atención hospitalaria de mayor complejidad. Hasta el momento, no trascendieron partes médicos oficiales ni precisiones sobre la evolución clínica del joven hospitalizado.

Investigación judicial y conmoción en el departamento Castellanos

A raíz del trágico episodio, la Justicia dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y las pericias accidentológicas de rigor para establecer con certeza qué factores llevaron al automóvil a abandonar el camino rural. En esta primera instancia procesal, la causa fue caratulada preventivamente como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras los investigadores trabajan en la reconstrucción de la mecánica del hecho, dado que todavía no se determinaron públicamente las razones que originaron la pérdida de control del automóvil.

La noticia generó profundo pesar en toda la zona, ya que Alberto Calvo era vecino de Josefina, localidad perteneciente al departamento Castellanos, en la provincia de Santa Fe. Precisamente, su hermano Alcides Calvo ocupa actualmente una banca como senador provincial por ese mismo departamento, mientras la investigación continúa en manos de las autoridades judiciales para esclarecer cómo se desencadenó el accidente.