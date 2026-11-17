El próximo festival espera superar un récord de público que se logró en 2026. De cuánto fue la convocatoria en un solo día.

Fiesta de la Confluencia: cuál fue el pico de espectadores en la edición pasada y qué música los hizo vibrar

La ciudad de Neuquén se prepara para ser escenario de uno de los eventos culturales y musicales más convocantes de la Patagonia : hablamos de la Fiesta de la Confluencia 2027 . La próxima edición se desarrollará entre el 18 y el 21 de febrero, con cuatro días a pura música de todos los estilos y para todos los gustos.

Como es habitual, el escenario principal se ubicará en la tradicional Isla 132 , sobre el Paseo Costero, a orillas del río Limay . La organización está a cargo de la Municipalidad , mientras que la producción general de esta edición estará coordinada por el equipo de José Palazzo , creador del Cosquín Rock.

Con una grilla de cuatro noches temáticas que reunirá a grandes artistas como María Becerra, Paulo Londra, Divididos, Ciro y los Persas, Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino, Ke Personajes y Q' Lokura, entre otros, la edición 2027 apunta a lograr un récord de público , consolidándose como el festival más convocante del sur argentino.

La edición 2027 tendrá cuatro noches temáticas, con música para todos los gustos. Claudio Espinoza

La impactante convocatoria en la Fiesta de la Confluencia 2026

La próxima edición tendrá la difícil misión de superar una impactante marca que se logró en el último festival: la mayor convocatoria de público para un solo día en toda la historia del evento. En la jornada tres, que tuvo lugar el sábado 7 de febrero de 2026, el predio de la Isla 132 se colmó con 410.000 personas.

La última edición ya había arrancado el primer día con una gran convocatoria, con unos 270.000 espectadores, mientras que el segundo reunió a 370.000 personas. Finalmente, con un cierre condicionado por cuestiones climáticas, el evento culminó sus cuatro jornadas con más de un millón de asistentes.

Hasta el 2026, la edición con más público en una sola jornada había sido en el 2023, cuando la quinta noche registró hasta ese entonces el récord de 370.000 personas, en una jornada dedicada al trap y la música urbana con Duki, Ysy A y Lit Killah.

La jornada tres de la edición 2026 reunió a 410.000 personas, cifra récord para un solo día.

Qué artistas se presentaron en el día más convocante en la historia de la Fiesta de la Confluencia

Aquel histórico sábado 7 de febrero de 2026, la primera banda de peso en salir al escenario fue Los Comodines, un grupo de General Roca que empezó a hacer vibrar al público con un repertorio bien ligado al género. "El rock and roll es un sentimiento, no es una moda", gritaron mientras cosechaban los aplausos del público.

Luego, llegó el turno de Bersuit Vergarabat con sus clásicos de siempre. "Toco y me voy" hizo saltar a los más futboleros, mientras las pantallas gigantes mostraban imágenes de Diego Maradona. Siguió "Desconexión Sideral", "Vuelos", "Devolvé la bolsa" y “Señor Cobranza” sirvieron para repasar sus casi 38 años de carrera artística.

Con la llegada de la noche, Kapanga se subió al escenario para hacer saltar a un público que se multiplicaba a toda velocidad. Con las vayas a tope, la alegría se hizo contagiosa al ritmo de "Me mata", "Ramón" y “El mono relojero”.

Kapanga, durante su presentación en la Fiesta de la Confluencia 2026. Claudio Espinoza

Pasadas las 22, y con las luces del escenario ya contrastando con la oscuridad plena que reinaba en el cielo de Neuquén, La Beriso se subió al escenario mayor. El público acompañaba con palmas canciones como "Infierno" y sus intrincados despliegues de guitarra eléctrica, y cantaba a coro con "Otra Noche Más".

Cuál es la grilla confirmada para la Fiesta de la Confluencia 2027

La próxima edición establece cuatro noches temáticas, y cada una de ellas tendrá un género predominante, reuniendo propuestas diferentes para ampliar la variedad de espectáculos. De esta manera, así queda la grilla para los cuatro días:

Jueves 18 de febrero: cumbia y cuarteto

Ke Personajes

Un Poco de Ruido

Q' Lokura

LBC y Euge Quevedo

Viernes 19 de febrero: pop y música urbana

Paulo Londra

María Becerra

Usted Señálemelo

Silvestre y La Naranja

Sábado 20 de febrero: una noche dedicada al rock nacional

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

Ciro y los Persas

El Plan de la Mariposa

Domingo 21 de febrero: folklore y música popular argentina