El evento que nos une: con artistas en vivo se presentó la grilla de la Fiesta de la Confluencia 2027

Se dio a conocer la lista de cantantes y bandas que se presentarán en la próxima edición, durante la noche de este miércoles, en el patio de comidas del Alto Comahue.

La grilla completa de artistas se presentó este miércoles en el Alto Comahue Shopping.

¡ La espera terminó ! La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 presentó oficialmente este miércoles su grilla de artistas , en el patio de comidas del Alto Comahue Shopping. Con música en vivo, sorpresas y una importante convocatoria , quedaron confirmadas las cuatro noches temáticas que se desarrollarán del 18 al 21 de febrero en la Isla 132 .

El encuentro contó con la presencia del intendente Mariano Gaido , el gobernador Rolando Figueroa , la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , y el reconocido productor José Palazzo , creador del Cosquín Rock y responsable de la producción integral de esta nueva edición.

La música también fue protagonista. La Valenti , artista nacida en Córdoba y criada en Neuquén, abrió la ceremonia interpretando el himno provincial, Neuquén Trabun Mapu . Además, se presentó el folclorista Ernesto Guevara , mientras que Silvestre y La Naranja fue la banda encargada del cierre musical de una jornada que anticipó lo que se vivirá en febrero.

Omar Novoa

Gaido y Figueroa anticiparon una edición histórica

Durante la presentación, el intendente Mariano Gaido celebró el crecimiento que tuvo el festival y destacó el impacto que genera sobre la actividad económica y turística de la capital neuquina.

“Con lo que se vive en Neuquén, te das cuenta de que los neuquinos nos hemos propuesto hacer la fiesta de mayor convocatoria del país y lo logramos”, aseguró en diálogo con LM Neuquén. “Con lo que se vive en Neuquén, te das cuenta de que los neuquinos nos hemos propuesto hacer la fiesta de mayor convocatoria del país y lo logramos”, aseguró en diálogo con LM Neuquén.

El jefe comunal destacó que la organización busca consolidar una celebración familiar, con seguridad y propuestas para diferentes públicos. “Es un festival familiar, seguro, con todo un equipo trabajando desde la Provincia y la Municipalidad para que tengamos 250.000 personas cada noche y un empuje muy fuerte a la economía y al turismo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la transformación de la capital provincial como destino turístico. “Neuquén dejó de ser una ciudad de paso y se transformó en una ciudad turística de eventos”, afirmó, y mencionó actividades recientes como la Copa Davis, la Feria del Libro y la Oil & Gas.

Además, confirmó que habrá premios para los buenos contribuyentes, quienes podrán acceder a entradas como reconocimiento por cumplir con sus obligaciones municipales.

Omar Novoa

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa destacó el sentido de pertenencia que genera el evento entre los habitantes de toda la provincia.

“Es una fiesta que nos enorgullece a todos los neuquinos. Todo el interior siempre está atento a la fiesta, con lo cual creo que esta va a ser una fiesta récord”, expresó a LM Neuquén. “Es una fiesta que nos enorgullece a todos los neuquinos. Todo el interior siempre está atento a la fiesta, con lo cual creo que esta va a ser una fiesta récord”, expresó a LM Neuquén.

El mandatario provincial valoró especialmente la magnitud de la convocatoria y la posibilidad de que artistas nacionales e internacionales encuentren en Neuquén un escenario multitudinario.

“Los músicos incluso eligen esta fiesta para grabar sus videos. El marco de público que les da no lo consiguen en otro lugar”, señaló.

Omar Novoa

Los detalles de la grilla y las novedades

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, celebró el final del misterio que generó la campaña de pistas sobre los artistas convocados.

“Ya tenemos la grilla completa y fue una presentación exitosa. Nosotros damos por descontado que vamos a tener una fiesta distinta, con muchas activaciones y novedades”, anticipó durante una entrevista con LM Neuquén.

Pasqualini también puso el foco en el impacto económico del festival. Según explicó, la última edición movilizó a 1.450.000 personas, de las cuales el 40% fueron turistas.

“El año pasado fueron 65.000 millones de pesos y para este año hicimos una proyección de 82.000 millones”, indicó sobre el movimiento económico asociado al evento.

Además, destacó que la organización genera alrededor de 15.000 puestos de trabajo y que nuevamente participarán 200 emprendedores de Neuquén capital y del interior provincial.

La funcionaria confirmó que habrá nuevas sorpresas durante las próximas semanas.

“Hay que estar atentos a las redes sociales porque vamos a ir anunciando las novedades semana a semana”, adelantó. “Hay que estar atentos a las redes sociales porque vamos a ir anunciando las novedades semana a semana”, adelantó.

Omar Novoa

Por su parte, José Palazzo, responsable de la producción integral, manifestó su entusiasmo por incorporarse a la organización de una celebración que ya se encuentra entre las más convocantes del país.

“Es un orgullo haber ganado la licitación y colaborar junto con la Municipalidad de Neuquén en este proyecto tan ambicioso, que es seguir haciendo crecer una fiesta que ya es gigante”, afirmó Palazzo.

El creador del Cosquín Rock destacó que la programación fue diseñada para ofrecer cuatro experiencias musicales diferentes.

“Hicimos un esfuerzo muy grande para tener cuatro días bien marcados”, explicó. Palazzo también adelantó modificaciones en la experiencia del público, con propuestas destinadas a que las familias disfruten del festival desde temprano.

“La idea es que todo el mundo pueda disfrutar de mucha variedad de música y que haya para todos los gustos”, afirmó.

Omar Novoa

Las voces de los artistas que estuvieron presentes

Los músicos presentes en el lanzamiento también compartieron sus expectativas Por su parte, La Valenti celebró la posibilidad de formar parte del festival y compartir escenario con grandes referentes del folclore.

“Me da felicidad, en realidad. Ansiedad no. Nervios sí, pero los nervios hay que tenerlos. Es como la adrenalina de vivir”, expresó.

Omar Novoa

Mientras que Ernesto Guevara se mostró emocionado por su primera participación en el escenario principal.

“Lo vivo con una ansiedad tremenda y mucha felicidad, porque además este año sacamos un disco nuevo que se llama En tu cantar y vamos a poder presentar ahí las nuevas canciones”, aseguró.

Omar Novoa

Finalmente, la banda de indie pop argentino, Silvestre y La Naranja reveló una historia especial que conecta a la banda con Neuquén.

“La idea de formar la banda se originó en un verano en esa zona y el nombre de la banda hace referencia a ese lugar”, contaron sobre sus vacaciones en los Siete Lagos.

“Neuquén es muy parte de nuestra historia y finalmente ser parte del festival es hermoso”, expresaron los músicos.

Omar Novoa

La grilla completa de la Fiesta de la Confluencia 2027: artistas y horarios

La principal novedad será la organización de cuatro jornadas musicales diferenciadas, con propuestas de cumbia y cuarteto, música urbana y pop, rock nacional y folclore.

Jueves 18 de febrero: cumbia y cuarteto

18:00: Ganador del Pre Confluencia.

18:40: Ke Personajes.

19:40: Ganador del Pre Confluencia.

20:40: Un Poco de Ruido.

22:20: Q' Lokura.

00:10: LBC y Euge Quevedo.

Viernes 19 de febrero: música urbana y pop

18:00: Ganador del Pre Confluencia.

19:10: Usted Señálemelo.

20:30: Ganador del Pre Confluencia.

21:10: Paulo Londra.

22:30: Silvestre y La Naranja.

00:05: María Becerra.

Sábado 20 de febrero: rock nacional

18:00: Ganador del Pre Confluencia.

18:40: El Plan de la Mariposa.

19:50: Ganador del Pre Confluencia.

20:40: Divididos.

22:40: Las Pastillas del Abuelo.

00:10: Ciro y los Persas.

Domingo 21 de febrero: folclore

18:00: Ganador del Pre Confluencia.

18:40: Ernesto Guevara.

19:30: Ganador del Pre Confluencia.

20:30: La Valenti.

21:10: Ahyre.

22:20: Marité Berbel.

23:20: Soledad Pastorutti.

00:40: Chaqueño Palavecino.

Una de las modificaciones será la participación de los ganadores del Pre Confluencia entre los espectáculos nacionales, y no únicamente durante la apertura de cada jornada.

Pasqualini adelantó que las inscripciones para la competencia se abrirán el 21 de noviembre y estará destinado a artistas locales y regionales.

Omar Novoa

Cómo adquirir tu entrada

Durante la presentación se confirmó que el viernes 6 de noviembre comenzará la venta de entradas preferenciales y packs exclusivos a través de la plataforma edenentradas.com. Como en todas sus ediciones, el festival también contará con alternativas de acceso gratuito para todos los neuquinos y vecinos de la región que quieran ser parte y escuchar a sus artitas favoritos.

“Estamos muy felices. La cuenta regresiva ya comenzó y el 6 de noviembre arranca la venta de entradas”, concluyó Palazzo.