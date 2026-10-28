Despistó con su auto y quedó subido al cordón: vecinos indignados con los imprudentes

Ocurrió en Añelo, en una zona conocida como Bajada de Los Patrias. Los vecinos de la localidad neuquina aseguran que son muchos los vehículos que circulan por allí a alta velocidad.

Un conductor perdió el control de su auto, despistó y terminó arriba de un cordón de contención . El hecho ocurrió en la localidad de Añelo y, a través de las redes sociales, los vecinos demostraron su descontento, ya que aseguran que son muchos los vehículos que circulan por la zona a alta velocidad , sin consideración de la seguridad de las personas.

De acuerdo a información recabada por el portal de noticias Añelo Digital, el accidente se registró durante la noche del martes 27 de octubre en un sector conocido como la bajada de Los Patrias .

En estas circunstancias, el vehículo habría sufrido un despiste , saliéndose de la calzada para quedar arriba del guardarraíl de contención. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni se requirió la asistencia del personal de salud. Por el momento se desconoce qué fue lo que provocó el accidente.

En el lugar trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios de Añelo, personal del Hospital de la localidad neuquina, efectivos policiales, agentes de Tránsito y Defensa Civil.

Además, se contó con la presencia de maquinaria de la Municipalidad de Añelo para colaborar con las tareas en el sector.

Los vecinos están enojados con los conductores imprudentes

Al conocerse la noticia, los vecinos de dicha localidad no dudaron en expresar, a través de las redes sociales, su enojo contra los conductores imprudentes. Es que aseguran que en la bajada de Los Patrias los vehículos transitan a alta velocidad sin precaución.

Un usuario también comentó que hasta los camiones que circulan por ese sector lo hacen sin recaudos, por lo que pidieron encarecidamente que manejen con cuidado.

Familiares se disputan un terreno y una adolescente embarazada terminó con un tiro en la espalda.

Reiterados accidentes de tránsito en Añelo

Hace un mes aproximadamente, un hombre murió en un accidente ocurrido sobre la Ruta provincial 17, en cercanías de Añelo.

La víctima tenía alrededor de 37 años y se encontraba vinculada laboralmente con una empresa de servicios petroleros de la zona. Durante varias horas, los investigadores trabajaron para confirmar su identidad y tratar de establecer contacto con sus familiares.

Los efectivos policiales que arribaron al lugar encontraron al hombre sobre la cinta asfáltica. Poco después, personal médico del hospital de Añelo constató que había fallecido.

Uno de los datos que pudo ser confirmado durante la investigación es que el automovilista involucrado no escapó luego del impacto. Cuando arribó la patrulla policial, las partes involucradas se encontraban en el lugar. El propio conductor había dado aviso de lo ocurrido, lo que permitió activar rápidamente el procedimiento y preservar la escena para las pericias.

El hombre, mayor de edad, conducía un vehículo tipo sedán de cinco puertas. El automóvil fue secuestrado y quedó a disposición de la investigación judicial.

Accidente fatal en Añelo a la altura de la Ruta 17.

Falta de iluminación y malas condiciones sobre la calzada

Otro de los elementos que aparece en la investigación es la escasa iluminación existente en el sector donde ocurrió el siniestro.

El accidente se produjo alrededor de las 6:40, cuando todavía no había amanecido por completo. Rivera explicó que se trataba de un momento del día con poca luz natural y que, además, el sector no cuenta con una iluminación artificial adecuada.

La iluminación existente se concentra principalmente en algunos sectores vinculados con calles que corren en paralelo y zonas próximas. La ruta, en cambio, presenta sectores oscuros durante las primeras horas de la mañana.