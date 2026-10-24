Liberaron el tránsito en arroyo Carranza: había largas filas de autos y camiones varados desde la madrugada

Las tareas comenzaron durante este sábado por la mañana. Los vehículos permanecieron varias horas sobre la Ruta 5 a la espera de que se reanude la circulación.

Una extensa fila de vehiculos espera desde Rincón para cruzar el puente con destino a Añelo.

Cerca de las 16 de este sábado se restableció el tránsito en la zona del arroyo Carranza , sobre la Ruta Provincial 5 , luego de las tareas realizadas a contrarreloj desde esta mañana. En horas de la tarde comenzó a avanzar la larga fila de autos y camiones que habían quedado varados como consecuencias de la crecida del arroyo y la imposibilidad de transitar.

De acuerdo a los testimonios recogidos, los vehículos se encontraban aguardando desde lado de Rincón de los Sauces , con i ntención de continuar hacia Añelo.

Los videos exclusivos de LM NEUQUÉN reflejan la extensa fila de vehículos que aguardaban desde las primeras horas de la jornada. Entre ellos hay camioneros, trabajadores petroleros, repartidores de alimentos y prestadores de servicios que necesitaban trasladarse entre ambas localidades.

También había automovilistas que esperaban poder regresar a sus hogares. La presencia de equipos trabajando en el cauce mantenía cierta expectativa de que se pudiera rehabilitar la circulación entre Rincón y Añelo durante esta jornada.

Se retomaron los trabajos para restablecer la circulación

La conexión volvió a quedar afectada este viernes por la crecida del arroyo Carranza. Durante la mañana de este sábado comenzó la construcción de un terraplén para recuperar el desvío provisorio, cuya habilitación dependía del avance de las tareas y de las condiciones del curso de agua.

Las imágenes aportadas a este medio reflejan también el trabajo a contrarreloj de los equipos que intervienen sobre el desvío en medio de la correntada de agua. Las tareas buscaban recuperar una conexión que viene sufriendo interrupciones por las crecidas, en el contexto del temporal que afecta a la región.

El Consorcio de Cooperación Coarco–Servipet precisó: “La circulación vehicular permanece interrumpida hasta nuevo aviso”.

Cómo trabajaron para recuperar el desvío del arroyo Carranza

El viernes por la tarde, el Consorcio de Cooperación Coarco–Servipet había advertido que el nivel del agua impedía recuperar el paso. Ante esa situación, los equipos concentraron las tareas en preparar los materiales necesarios para intervenir cuando las condiciones lo permitieran.

Durante esa jornada se realizaron movimientos de suelo y acopio de material árido a la vera del arroyo, con el objetivo de avanzar en la conformación del terraplén. También se trabajó en la unión de los caños necesarios para reconstruir el desvío provisorio.

Esas tareas preparatorias permitieron comenzar la construcción durante la mañana de este sábado. Los videos muestran el movimiento de las máquinas en el sector, mientras los vehículos continúaban detenidos a la espera de una comunicación sobre la reapertura.

Las condiciones del arroyo

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, José Dutsch, explicó más temprano que el organismo trabajaba junto con las empresas responsables de construir el nuevo puente para encontrar soluciones que permitieran sostener la conexión.

El funcionario describió las dificultades que generan las lluvias en otros sectores de la cuenca y su impacto sobre el paso: “La información que tenemos sobre Carranza es día a día, hora a hora. Lo habilitamos, está unas horas habilitado y después lo tenemos que volver a cortar porque cae tormenta en la zona de Cortaderas hacia arriba y tenemos el golpe de agua”.