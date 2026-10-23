Banco Macro ofrece financiamiento y más tecnología para acompañar a las PyMES que crecen en Vaca Muerta

La entidad busca respaldar a las empresas que forman parte de la cadena de valor del petróleo y gas y que hoy asumen el desafío de incrementar su escala para abastecer a los grandes jugadores de la industria.

El desarrollo de la Expo Argentina Oil and Gas ( AOG ) Patagonia 2026 demostró la posición de Neuquén y su ecosistema empresario frente a la explosión de la actividad económica en Vaca Muerta . Mientras las operadoras baten récords de producción, entidades como el Banco Macro ofrecen distintas herramientas financieras para que las pequeñas y medianas empresas que forman la cadena de valor de la cuenca neuquina puedan expandirse al calor del boom hidrocarburífero.

Juan Parma , CEO de Banco Macro , describió el escenario que se vive en la región a partir del crecimiento de la actividad y los anuncios de nuevas inversiones. "Esta es una región privilegiada, y eso se evidenció con la expo y la misión empresaria de Estados Unidos a Neuquén", dijo y agregó: "Más allá de los indicadores positivos, se percibe claramente el valor de Vaca Muerta y el recurso que se encuentra bajo el suelo neuquino".

Los anuncios de inversión en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) y la apuesta de las grandes operadoras petroleras se traducen en un impacto tangible para las pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor de Vaca Muerta .

"El derrame de la actividad primaria beneficia tanto a su cadena de valor directa como a otros sectores de la economía", dijo Parma y agregó que las empresas que forman parte del segundo o el tercer anillo recurren al Banco Macro para financiar inyecciones de capital que les permitan expandirse y responder a contratos que multiplican la escala de su facturación habitual.

Claudio Espinoza

El CEO seguró que estas empresas también verán un crecimiento en la demanda a partir de la inauguración del oleoducto VMOS. "Las necesidades de financiamiento se duplicarán o triplicarán, por lo que el banco acompaña estos saltos de inversión con cercanía y capacidad financiera".

El respaldo del Banco Macro: herramientas para crecer

En ese escenario, la capacidad de respuesta del Banco Macro se vuelve un valor fundamental para prestar asistencia financiera ante la necesidad de un crecimiento acelerado de su capacidad productiva.

Así lo explicó el gerente de Banca Empresas de Banco Macro, Adrián Scosciera, durante la conferencia de Trade Energy Mission organizada por la Cámara de Comercio Argentina Texana (ATCC). Detalló que, a través de créditos con plazos de hasta 24 meses y la plataforma digital Finova, que permite a las PYMES tener liquidez inmediata mediante el descuento de facturas electrónicas y cheques, la entidad se transformó en un aliado estratégico para los que buscan crecer a la velocidad que impone la cuenca neuquina.

Por su parte, Parma detalló que las herramientas se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente. "Tenemos una oferta de productos especial para financiar a la cadena de valor; les permitimos a nuestros clientes descontar de los grandes operadores contratos, facturas y cheques a través de plataformas electrónicas para acceder a créditos que les permiten invertir en infraestructura comprando más capacidad de depósitos, de transporte, de obras civiles, más instalación de tuberías. Es una necesidad de apalancamiento ante una demanda que no va subiendo de a poco, sino de manera exponencial", aclaró.

"Los saltos de inversión son relevantes y para financiar ese tipo de proyectos o de inversiones con el riesgo adecuado, y el Banco hace eso muy bien, tenemos plataformas electrónicas y digitales para que los clientes y no clientes también puedan descontar sus flujos con nosotros", expresó.

"Banco Macro cuenta con la posición de capital y liquidez más fuerte del país para brindar respaldo financiero. En Neuquén, la entidad dispone de cinco sucursales, dos en la capital provincial, 50.000 clientes y 1.500 PYMEs", detalló Parma.

Claudio Espinoza

La fortaleza de Banco Macro se basa no solo en su tamaño y liquidez, sino en su presencia federal. Parma explicó que muchos de sus clientes de empresas medianas y pequeñas de otras provincias de Argentina buscan oportunidades para expandirse hacia Neuquén a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

"Todo el tiempo, empresas de Santa Fe, de Catamarca, de Salta, que tienen gran capacidad de transporte o experiencia en minería, muestran su voluntad de insertarse con movilidad de recursos, no sólo de empleo, sino de capital", dijo y agregó que, en ese contexto, la trayectoria del Banco en otras provincias y su fuerte presencia en Neuquén facilitan el desembarco de nuevas firmas a la cadena de valor de Vaca Muerta.