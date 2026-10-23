Hacía un informe sobre el mar agitado y una ola enorme lo tapó por completo en plena transmisión

Un periodista fue alcanzado por el agua mientras advertía sobre los riesgos del temporal en la costa. El agua cortó la señal en vivo y el hecho se volvió viral.

El golpe del agua sobre el periodista interrumpió el informe de forma instantánea, ante la sorpresa del conductor.

Un periodista fue sorprendido por el golpe de una violenta ola mientras realizaba un informe en vivo sobre las condiciones meteorológicas en el norte de España .

Sergio Ovejero se encontraba apostado en un paseo marítimo para detallar el avance del viento y el incremento paulatino en la fuerza del agua en el programa Euskadi Quédate, de la cadena de televisión ETB2.

Pero mientras describía las alertas oficiales por riesgo en la navegación y el tránsito peatonal en el marco de un frente de inestabilidad que afecta a la costa cantábrica , el agua sobrepasó la estructura del muro de contención e impactó de manera directa contra la posición del cronista y el personal técnico.

El golpe de la marejada interrumpió la señal de forma instantánea, mostrando durante unos momentos el plano del suelo cubierto por la espuma marina en la zona costera de la localidad de Ondarroa, en el País Vasco

En el estudio, el conductor Odei Esnaola reaccionó con un gesto de sorpresa ante la interrupción repentina del informe y decidió continuar con el programa mientras esperaba noticias sobre el estado de salud de sus compañeros.

Pese a la contundencia de las imágenes difundidas en el envío y la posterior repercusión en plataformas digitales, el equipo de trabajo resultó ileso.

El abrupto corte del informe por culpa de la ola gigante

Antes del incidente, desde el estudio central daban cuenta de las condiciones climáticas adversas de la zona. "El viento del noreste ya está impactando con fuerza en la costa vasca, y además a medida que avanza la tarde el oleaje va creciendo en intensidad", señaló el conductor.

Posteriormente, el cronista inició su intervención desde la costa. "Muy pendientes todas las miradas del estado de la mar y la previsión de las próximas horas es que vaya empeorando", prologó.

"Es por ello que desde Euskalmet se activa ese aviso amarillo por riesgo en la navegación en las dos millas más cercanas a la costa. Un aviso que se volverá alerta naranja según vaya entrando la noche", reportó el periodista.

El corte de la señal ocurrió en el instante exacto en que la cobertura detallaba los riesgos para la circulación de personas en las inmediaciones del mar. "No es el único de los avisos, también para viandantes. Muy pendientes ahora mismo del estado del pavimento y de paseos como este en el que nos encontramos debido a que también hay riesgo...", alcanzó a decir el reportero antes de ser cubierto por el agua.

Tras la pérdida de comunicación con la unidad móvil, la transmisión regresó al estudio principal. "Bueno, esperemos que nuestros compañeros Sergio y Raquel estén bien, lo vamos a actualizar enseguida. Vamos a colocar en el mapa lo que nos contaba Ovejero", expresó el conductor, intentando llevar tranquilidad a los televidentes.

Las repercusiones del insólito episodio

El video de la cobertura no tardó en circular en redes sociales y diversos usuarios cuestionaron la presencia de equipos periodísticos en zonas de rompiente mientras los organismos oficiales solicitan evitar la cercanía al litoral marítimo.

La conducción del programa aclaró a través de sus plataformas que la delegación periodística no traspasó ningún perímetro prohibido y precisó que los avisos de mayor severidad para la zona no habían entrado en vigencia al momento de realizar el informe en vivo.