Esperaba el colectivo y lo amenazaron con una picana para robarle el celular: condenaron al ladrón

El hecho ocurrió ayer martes 21 de octubre en calles Godoy y Rafael Vázquez, en la capital neuquina. Al detenido se le formularon cargos el mismo día y, mediante un acuerdo, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión.

Un hombre fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por intentar robarle, con picana eléctrica en mano, a una persona que esperaba el colectivo en la capital neuquina . Tanto el hecho como la formulación de cargos y la condena se resolvieron en el mismo día.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho fue cometido ayer, 21 de octubre, cerca de las 6.50 de la mañana en la intersección de las calles Godoy y Rafael Vázquez , en la ciudad de Neuquén.

La víctima se encontraba aguardando el colectivo cuando el ladrón, identificado como Emanuel Rozas, se le acercó con la excusa de consultar el horario del transporte público. Seguidamente exhibió una picana eléctrica y lo amenazó para exigirle la entrega de su mochila, su celular y sus auriculares.

El robo no llegó a consumarse gracias a la intervención de un efectivo de la Policía provincial, quien pasaba por el lugar tras salir de servicio. El agente advirtió la situación, auxilió a la víctima y demoró a Rozas en el lugar.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel. Sebastián Fariña Petersen

La formulación de cargos y la condena

En la audiencia de formulación de cargos, realizada ayer en la Ciudad Judicial, la asistente letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos, Agustina Wouterlood, presentó un acuerdo mediante el cual Rozas fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional por el intento de robo cometido con una picana eléctrica.

En primer término, la representante del Ministerio Público Fiscal formuló los cargos y luego presentó los términos del acuerdo alcanzado con la defensa pública, que contó con la conformidad de la víctima.

Wouterlood requirió que se declare responsable a Rozas como autor del delito de robo agravado por el uso de arma impropia en grado de tentativa y que se le impongan 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, más reglas de conducta por el mismo plazo, que incluyen la obligación de fijar domicilio, presentarse cuatrimestralmente ante la Dirección de Población Judicializada, no cometer nuevos delitos y acreditar un trabajo u oficio lícito.

Como parte del acuerdo, las partes renunciaron a los plazos de impugnación, permitiendo que la condena quede firme de forma inmediata.

El juez de garantías Luciano Hermosilla, quien estuvo a cargo de la audiencia, avaló el pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, tuvo por formulados los cargos, homologó el acuerdo, declaró la responsabilidad penal e impuso la pena acordada y las reglas de conducta, todo en el mismo día.

Secuestros de armas durante el fin de semana

El fin de semana en la ciudad de Neuquén estuvo marcado por dos secuestros de armas en manos de menores de edad en el marco de patrullajes y controles preventivos.

Los procedimientos, llevados adelante por la Policía de Neuquén, permitieron sacar de circulación tanto una escopeta recortada cargada como una réplica de pistola 9mm utilizada tras una discusión de tránsito.

El primer hecho ocurrió el sábado 17 de octubre por la tarde en inmediaciones de Parque Norte. Efectivos policiales fueron alertados sobre los ocupantes de una camioneta Jeep que exhibieron un arma de fuego tras registrarse un incidente vial.

Al detectar la presencia de los patrulleros, el vehículo se dio a la fuga en dirección a la Ruta 7 y el Tercer Puente. La persecución finalizó en jurisdicción de la comisaría de Villa Obrera, donde se logró interceptar el rodado y demorar a sus cinco ocupantes.

El segundo se concretó el domingo pasadas las 20:30 en el barrio Sapere, a la altura de las calles Monseñor D’Andrea y Río Juramento. En ese sector, personal de prevención de la Comisaría Primera identificó a una pareja compuesta por un menor de edad y una mujer mayor.

Durante la intervención, los efectivos notaron que el joven llevaba un bolso de grandes dimensiones, por lo que le solicitaron que lo abriera. Al manipular la mochila, cayó al suelo una escopeta recortada calibre 16 con la numeración parcialmente suprimida y un cartucho alojado en la recámara, lista para ser disparada.