Se largó la lluvia en Neuquén: cómo seguirá y cuál será el peor momento de la tormenta este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por tormenta para todo el territorio provincial, aunque con distintos niveles de intensidad. El detalle del tiempo.

La lluvia se largó en Neuquén a primera hora de este jueves, tal como estaba previsto tras el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , que abarca a todo el territorio provincial, aunque con distintos niveles de intensidad.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este jueves 22 de octubre , el día se presenta con la posibilidad de tormentas y una temperatura máxima que alcanzará los 18°C, acompañada por vientos del este a 25 km/h y ráfagas de 28 km/h. Por la noche, las condiciones continuarán inestables con una mínima de 4°C. Se prevén vientos del este a 24 km/h y ráfagas que ascenderán a los 30 km/h.

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados localmente", indica el SMN sobre el alerta amarillo por tormenta previsto para este jueves a la mañana y la noche en las zonas Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

Maria Isabel Sanchez

En tanto, lo peor de la lluvia está previsto para este jueves a la tarde: el SMN emitió alerta naranja. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", indica el organismo nacional.

El alerta amarillo del SMN rige para este jueves a la tarde y la noche en la Cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

En tanto, la región de Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, de Huiliches y de Lácar permanece bajo alerta amarillo durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde estará bajo alerta naranja. En la zona de Los Lagos hay alerta amarillo por tormentas para la tarde y la noche.

Cómo seguirá la lluvia en Neuquén

Según la AIC, este viernes 23 de octubre se mantendrá el cuadro de inestabilidad en la capital neuquina. Durante el día se aguarda tiempo inestable con una temperatura máxima que alcanzará los 16°C, vientos provenientes del este a 20 km/h y ráfagas sostenidas de 22 km/h. Hacia la noche, el cielo dará paso a lluvias débiles y dispersas, con un termómetro que fijará su marca en los 5°C y vientos del sur a 5 km/h, acompañados por ráfagas de 22 km/h.

Para el fin de semana se prevé un escenario de transición en las condiciones del tiempo. El sábado 24 iniciará con cielo completamente cubierto durante el día y una temperatura máxima de 13°C, bajo vientos del sudeste a 17 km/h y ráfagas de idéntica intensidad. Durante la noche continuará el cielo mayormente cubierto con un descenso del termómetro hasta los 3°C, mientras los vientos soplarán leves desde el oeste a 7 km/h con ráfagas de igual magnitud.

Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, el domingo 25 mostrará una mejora significativa en las temperaturas, con un día mayormente despejado y una máxima que llegará a los 21°C, impulsada por vientos del norte a 18 km/h y ráfagas de la misma intensidad. La noche se presentará con cielo cubierto con una mínima de 9°C, registrándose vientos del noreste a 16 km/h y ráfagas de 32 km/h.

Para el comienzo de la próxima semana, se espera finalmente la llegada de jornadas más cálidas aunque con la reaparición de la inestabilidad. El lunes 26 se proyecta como el día más caluroso, alcanzando los 25°C de máxima bajo la amenaza de posibles tormentas durante el día. Se prevén vientos del este a 25 km/h y ráfagas de 33 km/h. Por la noche, se mantendrá la inestabilidad con una mínima de 8°C . Se esperan vientos rotando al sudoeste a 28 km/h y ráfagas fuertes de 55 km/h.