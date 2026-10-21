Tormentas, hasta 80 mm de lluvia y vientos que superarían los 100 km/h: alerta del SMN

Se advirtió sobre la presencia de actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Los avisos advierten sobre fenómenos que podrían generar daños y afectar temporalmente las actividades habituales.

El fenómeno de El Niño sigue marcando su presencia en varias partes del país, donde la inestabilidad climática es una constante en esta inusual primavera. Ahora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para este miércoles en distintas regiones de Argentina.

El organismo advirtió que las condiciones podrían complicar las actividades cotidianas y requerir precauciones en las zonas alcanzadas por los avisos.

Las advertencias tienen distintos niveles de intensidad según el fenómeno y el sector afectado. Mientras algunas áreas podrían registrar tormentas fuertes, otras deberán prepararse para lluvias persistentes o ráfagas capaces de generar dificultades para circular y permanecer al aire libre.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

Una de las alertas vigentes indica que se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

El aviso por tormentas alcanza a sectores de Chaco, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Los valores de lluvia acumulada previstos se ubican entre 15 y 35 milímetros, aunque podrían ser superiores en algunos sectores. Las condiciones pueden variar durante la jornada, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.

En las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta por intensas lluvias

El SMN también mantiene una alerta amarilla por lluvias para gran parte de la provincia de Chubut. Se prevén precipitaciones de distinta intensidad y no se descarta la presencia de tormentas ocasionales.

Los registros acumulados podrían ubicarse entre 10 y 30 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual. Ante este escenario, se recomienda prestar atención a las condiciones de las rutas y evitar circular por sectores anegados.

Vientos que superarán los 100 km/h

Asimismo,o rige otra alerta amarilla por vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Ante estas circunstancias se puede generar una reducción repentina de la visibilidad por el polvo en suspensión, un aumento rápido de la temperatura y un ambiente muy seco.

alcanza a sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. El fenómeno podría presentarse durante la tarde y provocar cambios bruscos en las condiciones ambientales.

Este tipo de viento requiere precaución, especialmente al conducir, realizar actividades al aire libre o permanecer cerca de árboles, postes y estructuras que puedan verse afectadas por las ráfagas. Para estas provincias, pero en la zona centro, también se espera viento Zonda.

Qué recomienda el SMN ante las alertas

Frente a la posibilidad de tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes, el organismo nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos:

Evitar salir durante los períodos de mayor intensidad de los fenómenos.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Alejarse de puertas y ventanas durante las tormentas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No permanecer debajo de árboles, carteles, postes o marquesinas.

Si ingresa agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico siempre que sea seguro hacerlo.

Durante el viento, cerrar puertas y ventanas y evitar encender fuego.

El SMN recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales y consultar el mapa de alertas para conocer qué advertencias están vigentes en cada localidad. Los avisos pueden actualizarse a medida que evoluciona la situación meteorológica.