Viral: un zorro atacó a una turista en plena excursión y quedó grabado

El episodio generó repercusión y recordaron que estos animales se acercan a las personas, pero advirtieron la importancia de mantener distancia.

El incidente quedó grabado en video realizado por los mismos turistas que querían tener registro de la excursión.

Lo que parecía ser una excursión al aire libre, para conocer la naturaleza y los animales silvestres, terminó con el insólito ataque de un zorro a una turista.

El incidente quedó grabado en video realizado por los mismos turistas que querían tener registro de la excursión, y comenzó a circular rápidamente en las redes sociales.

Las imágenes generaron preocupación por el contacto que hay - en algunos casos invadiendo su hábitat - entre visitantes y animales silvestres en uno de los destinos turísticos más concurridos.

Todo ocurrió durante una excursión cerca de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta, al norte de Chile.

El ataque de un zorro que se viralizó en redes sociales

De acuerdo a lo que puede verse en las imágenes, un zorro se acercó a un grupo de turistas extranjeros. El animal camina alrededor de las piernas de una mujer y la mordió, luego se fue en medio de los gritos de quienes presenciaron el hecho.

Tras la viralización del video, no se conocieron mayores detalles sobre el insólito hecho ni por las posibles lesiones del turista ni sobre las circunstancias exactas del ataque.

Pero el episodio volvió a destacar la importancia de mantener distancia de la fauna silvestre y evitar intentar tocar o alimentar a estos animales, incluso cuando se acercan a las personas.

Cabe recordar que las mordeduras de animales silvestres como el zorro, requieren evaluación médica oportuna, debido al riesgo de transmisión de enfermedades, incluida la rabia, además de posibles infecciones.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, el insólito hecho tuvo lugar en el Parque Nacional Los Glaciares, donde suelen verse zorros que, en ocasiones, se acercan a las personas y parecen amigables, pero son animales silvestres.

En este contexto, recordaron la importancia de no tocarlo ni darle comida. En Los Glaciares está prohibido alimentar a la fauna silvestre. Solo piden observarlos a distancia.

Polémicas imágenes: filmaron a un hombre disparándole a los carpinchos

Un verdadero escándalo se desató en el lujoso complejo bonaerense de Nordelta, donde un hombre fue filmado disparándole a un carpincho desde el jardín de su casa. Las imágenes fueron registradas por otros vecinos, que observaron la escena y decidieron denunciarla.

En las imágenes se puede ver al hombre en el exterior de la vivienda, al borde de la pileta que hay en el patio. Allí, con una arma en la mano apunta hacia los animales que se encontraban en el lugar.

Según trascendió, el hombre fue identificado a partir de las imágenes aportadas por los vecinos. La Justicia investiga un posible caso de maltrato animal y amenazas, mientras se analiza qué ocurrió durante el episodio.

Las imágenes, que circularon entre los residentes y luego fueron incorporadas a la investigación, muestran al hombre caminando por el borde de la pileta mientras apunta en dirección a los animales.

El hombre tiene pasado en la industria aerocomercial y registra antecedentes. De acuerdo con testimonios recogidos entre vecinos del barrio, no sería la primera vez que se lo observa efectuando disparos contra carpinchos y tampoco sería el único episodio de este tipo ocurrido en la zona.

Varios vecinos aseguraron en sus denuncias haber recibido amenazas para evitar que hablaran sobre el caso o aportaran información a la investigación.

La Justicia encuadró el expediente como un presunto caso de maltrato animal, contemplado en la Ley Nacional de Protección Animal (N° 14.346), que prevé penas de hasta un año de prisión.