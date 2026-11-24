Ocurrió a la salida de una fiesta de 15 y quedó registrado en videos que circularon por las redes sociales. Hay un detenido y ocho menores citados en la causa.

El ataque homofóbico ocurrió a la salida de una fiesta y quedó registrado en un video.

Un nuevo episodio de violencia homofóbica conmocionó a Córdoba , donde un hombre fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes a la salida de una fiesta. Antes de la agresión, la víctima denunció haber recibido insultos por su orientación sexual.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo y quedó registrado en videos que circularon en las redes sociales. Las imágenes forman parte de la investigación judicial para esclarecer lo sucedido.

El hecho tuvo lugar en Despeñaderos y la víctima tiene 32 años. Por el caso hay un joven detenido y otros ocho menores fueron citados en la causa.

Homofobia y violencia

La víctima, identificada como Nicolás, sostuvo que el episodio comenzó luego de que interviniera ante comentarios que un grupo de jóvenes dirigía a una chica. Según su relato, recibió insultos discriminatorios y, poco después, fue perseguido, derribado y golpeado en la calle. Su pareja también fue empujada cuando intentó frenar la agresión.

La Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia analiza si la orientación sexual de Nicolás fue el móvil del ataque. Un joven de 18 años quedó detenido, acusado de lesiones leves doblemente calificadas, mientras que otros ocho adolescentes de entre 14 y 15 años fueron citados en la causa.

El hecho ocurrió sobre la avenida San Martín de Despeñaderos, en el departamento Santa María. El fiscal Alejandro Peralta Otonello ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la incorporación de los videos que circularon y la toma de nuevas declaraciones. Con esas medidas, la Fiscalía busca identificar a todas las personas que participaron de la agresión y precisar las circunstancias previas al ataque.

De acuerdo con el relato de Nicolás, tras los insultos un adolescente intentó golpearlo por la espalda. Luego se sumaron otras personas. El hombre buscó alejarse y corrió hacia un kiosco cercano, pero fue alcanzado por estas personas, cayó al suelo y recibió golpes en el rostro y patadas en la cabeza.

Después de la golpiza, un conocido lo trasladó al hospital local, donde los médicos constataron que presentaba lesiones leves.

La Policía también reconstruye cómo se originó el conflicto. Mientras Nicolás afirmó que intervino ante comentarios inapropiados dirigidos a una chica, la versión policial indica que él y su pareja intentaron separar una pelea entre adolescentes que salían del festejo.

Rechazo a la homofobia

La Municipalidad de Despeñaderos expresó su repudio a través de un comunicado en el que afirmó que el vecino fue atacado “con golpes e insultos por un grupo de jóvenes”.

“Como comunidad no debemos, ni podemos, mirar para otro lado. Expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos; ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en nuestra localidad”, señalaron las autoridades municipales.

El gobierno local indicó que sus equipos técnicos acompañan a la familia de Nicolás y colaboran con las autoridades policiales y judiciales. Además, convocó a las familias de la localidad a rechazar actos de violencia y discriminación.

Antecedentes

El episodio de Despeñaderos se conoce semanas después de otra denuncia por agresión y expresiones homofóbicas en la provincia. A comienzos de noviembre, dos hombres, propietarios de un bar en La Granja, denunciaron haber sido atacados con un machete por una persona con la que mantenían un conflicto por el alquiler de un local comercial.

Según la pareja, el agresor profirió insultos vinculados con su orientación sexual y amenazas de muerte. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María. Aquel expediente y el que se tramita ahora en Despeñaderos corresponden a hechos distintos, aunque ambos incluyen denuncias por presunta violencia motivada por la orientación sexual de las víctimas.

Mientras la fiscalía de Alta Gracia avanza con las pericias sobre las imágenes y las declaraciones, deberá definir si existen elementos suficientes para sostener el agravante por discriminación en la agresión ocurrida a la salida de la fiesta.