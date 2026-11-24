Un informe de una consultora relevó 4.625 kilómetros en mal estado en 21 provincias. Los 210 kilómetros entre Puelén y Cipolletti lideran el listado nacional.

Un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market junto a la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Carga (PAETAC) encendió las alarmas sobre el crítico estado de la infraestructura vial en la Argentina y su impacto directo en los costos logísticos y la seguridad de los conductores.

Según el estudio, los transportistas encuestados reportaron 37 tramos en mal estado distribuidos en 21 provincias , que totalizan aproximadamente 4.625 kilómetros afectados —de los cuales 35 tramos (4.540 km) pertenecen a la red nacional y apenas dos (85 km) a jurisdicciones provinciales—.

En el plano regional, el informe ubica en el primer puesto del ranking nacional a la Ruta Nacional 151 , en el corredor de 210 kilómetros que une la localidad pampeana de Puelén con Cipolletti , en Río Negro. El estudio advierte que la traza se encuentra severamente destruida y recuerda el antecedente de una víctima fatal reciente, consolidándose como uno de los puntos más riesgosos para la circulación en la Patagonia norte.

El podio de los corredores más comprometidos se completa con la Ruta Nacional 152 —catalogada directamente como intransitable— y la Ruta Nacional 40 en Santa Cruz, en el tramo comprendido entre Perito Moreno y Gobernador Gregores, donde se registra la mayor demora estimada de todo el país: 4 horas y 8 minutos adicionales de viaje debido a sectores destruidos y tramos sin asfalto.

El mapa del deterioro en la red nacional y provincial

Más allá de los tres corredores principales, el relevamiento detalla una problemática extendida a lo largo de múltiples rutas estratégicas para el traslado de mercaderías:

Corredores nacionales críticos: En una segunda tanda de diez tramos (1.260 km), sobresalen los baches, desvíos y el deterioro generalizado en las RN 3, RN 14, RN 16 y RN 40 , con demoras de hasta 2 horas y 22 minutos en la RN 3, entre San Miguel del Monte y el empalme con la RN 226.

Otros tramos de gran extensión: En el grupo restante de 15 sectores nacionales (1.825 km) se destaca la RN 25 en Chubut , que presenta 500 kilómetros deteriorados y una demora estimada de 2 horas y 50 minutos, sumado a banquinas descalzadas y señalización deficiente.

Rutas provinciales: Se relevaron dos trazas bajo órbita local que suman 85 kilómetros: la RP 2 en Santa Fe —donde también se reportaron víctimas fatales y demoras de 44 minutos— y la RP 3 en Formosa, afectada por falta de mantenimiento.

El impacto económico: más costos, menos productividad y pérdida de competitividad

Para Damián Di Pace, director de Focus Market, el deterioro de las trazas viales trasciende la seguridad vial y golpea de lleno en la estructura de costos de toda la cadena productiva. “Incrementa el consumo de combustible, acelera el desgaste de neumáticos y vehículos, eleva los gastos de mantenimiento y genera demoras en las entregas. Estos factores reducen la productividad del sector y afectan directamente la rentabilidad de las empresas”, señaló el economista.

Asimismo, advirtió que la ineficiencia logística termina trasladándose al precio final de los bienes en el mercado interno y resta competitividad frente al exterior cuando los productores deben llegar a puertos y pasos fronterizos. “Invertir en el mantenimiento y la mejora de las rutas no debe considerarse un gasto, sino una política estratégica para reducir costos, mejorar la eficiencia del transporte y fortalecer la economía”, concluyó.