El hospital se encuentra bajo una jornada de protestas por despidos. El duro cruce entre el secretario del sindicato y el periodista.

El tenso cruce de Eduardo Feinmann con un trabajador del Garrahan que lo trató de "ensobrado".

Este martes se llevó adelante una nueva protesta en el Hospital Garrahan, convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) . En medio de la tensión, hubo un fuerte cruce entre el periodista Eduardo Feinmann y un trabajador de la institución.

Alrededor de las 7 de la mañana, trabajadores y sindicalistas ingresaron al hospital y tomaron el hall principal. Según denunciaron, se llevaron adelante 10 despidos y 28 suspensiones derivadas de un sumario administrativo abierto hace un año.

En un móvil en vivo para Radio Mitre, el delegado adjunto de ATE y trabajador de la farmacia hospitalaria, Gerardo Oroz , tuvo un breve e intenso cruce con el periodista. "Buen día. ¿Están tomando el hospital? ", lanzó Feinmann durante la comunicación.

"No, no estamos tomando al hospital, estamos ingresando al hospital, que es el hospital de los trabajadores donde realizamos tareas desde hace años, hay compañeros desde hace 15, 20 años. Son los directivos que están al frente y que están arriba del Consejo de Administración los que están robando, robando y robando", aseguró.

"Te ensobran a vos": la acusación del delegado de ATE contra Feinmann

La situación escaló y Feinmann arremetió: "El hospital no es de los trabajadores, es de los contribuyentes. Ustedes no son dueños del hospital".

A partir de este momento, los agravios y acusaciones fueron cruzadas y se escuchó a Oroz decir: "El Consejo de Administración, que te ensobra a vos...el hospital es de los trabajadores”. Feinmann inmediatamente interrumpió al delegado y lanzó: "¿Quién me ensobra a mí, pedazo de tarado?".

"Sí, dejate de joder, si es muy obvio. La única forma de que entre la prensa acá es a partir de las notas que te pagan a vos, que te ensobran a vos. Defendés lo que está mal, estás en contra de los trabajadores”, le respondió Oroz.

"Se quieren llevar puesto al hospital Garrahan"

Durante la manifestación, Norma Lezama, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y una de las trabajadoras despedidas, sostuvo que la lucha excede la defensa de los puestos laborales y apuntó contra el impacto de las medidas en la atención de los pacientes.

"No están en juego solamente 40 puestos de trabajo, se quieren llevar puesto al hospital Garrahan. Por eso vuelven a recortar el presupuesto para el año que viene", dijo ante una rueda de prensa.

"Presten atención lo que está pasando acá, es grave. Por eso estamos más unidos que nunca, unidos en la diversidad y con fuerza para luchar. Ningún compañero afuera. Ningún compañero suspendido. Ninguna cesantía", concluyó.

Por su parte, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE y también cesanteado, calificó las medidas como “un atropello intolerable” y advirtió sobre las consecuencias en distintas áreas del establecimiento.

En este sentido, atribuyó los despidos a una represalia por los meses de conflicto y las protestas que protagonizaron los trabajadores por mejoras salariales y contra los intentos de privatización de la institución.

"Estamos orgullosos de haber salvado al Garrahan el año pasado"

En medio de la tensión interna, el dirigente de la APyT Maximiliano Bares convocó a la comunidad a acompañar nuevamente el reclamo de los trabajadores: "Estamos orgullosos de haber salvado al Garrahan el año pasado y ahora volvemos a necesitar del apoyo de toda la sociedad".

En contrapartida, las autoridades defendieron la legitimidad de las sanciones para resguardar la operatividad del centro y la atención pediátrica, resaltando además una etapa de fuerte crecimiento e inversiones que busca consolidar al hospital como el mejor de América Latina. En paralelo, en los últimos días se acreditó al plantel un pago de $250.000 en concepto de anticipo por recupero de costos.