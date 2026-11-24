La mujer le ocultó la verdad durante 35 años, y él decidió recolectar pruebas tras continuas sospechas. Qué decidió la Justicia.

Un hombre realizó una demanda a su exesposa, donde la acusó de haberle mentido acerca de su paternidad. Tras una larga batalla, la Justicia falló a su favor y deberán pagarle una millonaria indemnización.

El hombre tenía 64 años cuando recibió el informe de ADN que confirmó lo que sospechaba desde que su hijo era pequeño.

La pareja se conoció en 1986, se casó en 1988 y al año siguiente nació su hijo. Al verlo crecer, el hombre empezó a preguntarse por qué se parecían tan poco. En la demanda contó que habló del tema varias veces con la que era su esposa, pero ella nunca le dio una respuesta clara.

Personas de su entorno declararon en el juicio, que esas dudas lo angustiaban desde hacía años. También describieron la relación estrecha que tenía con su hijo, con quien siguió unido después de conocer la verdad. En su reclamo contra la madre pidió una indemnización y dejó fuera de discusión la filiación.

La muestra que tomó durante una operación de su hijo

Tras la denuncia y la presentación de pruebas, la Justicia de Olavarría condenó a una mujer a pagarle $32.460.868,73 más intereses a su exmarido por ocultarle que no era el padre biológico de su hijo.

En febrero de 2025, durante una cirugía de su hijo, el hombre tomó una muestra sin pedirle permiso y envió el material a dos laboratorios. El 12 de febrero recibió el primer informe, que descartó que fuera su padre biológico. El segundo llegó el 5 de marzo con el mismo resultado.

Los dos primeros estudios los pidió el padre. El tercero lo hicieron juntos. (Foto: Maggie Bartlett / NHGRI).

El hombre se reunió primero con su exesposa para darle la noticia. Después habló con su hijo y los dos acordaron hacerse un tercer análisis, que coincidió con los anteriores. La jueza consideró que obtener la primera muestra sin consentimiento, en un momento en que su hijo estaba vulnerable, iba contra la buena fe. Esa objeción no redujo la indemnización.

En marzo de 2026, la mujer admitió su responsabilidad, pero pidió que se redujeran los $58 millones que reclamaba su exmarido. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Olavarría tuvo que determinar cuáles de los daños que él describió estaban probados y cuánto le correspondía cobrar por cada uno.

Qué daños reconoció la Justicia y cómo calculó la indemnización

La jueza fijó en $30 millones la compensación por daño moral. Para llegar a esa cifra consideró cuánto tiempo vivió el hombre con la duda y el efecto que tuvo en él la confirmación de sus sospechas. Entendió además que la mujer había lesionado su dignidad y traicionado su confianza al ocultarle la verdad durante décadas.

La Justicia de Olavarría fijó una indemnización de $32,46 millones más intereses. (Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires).

Las pericias psicológica y psiquiátrica detectaron angustia, tensión y trastornos del sueño que afectaban su vida cotidiana. Los especialistas estimaron una incapacidad psíquica parcial y permanente del 10% y recomendaron que hiciera terapia. Por esas secuelas, el juzgado le concedió $2.460.868,73. Descartó el reclamo por hipertensión porque el informe médico no pudo vincularla con el engaño.

El hombre también sostuvo que, si lo hubiera sabido antes, quizás habría adelantado el divorcio. El Código Civil y Comercial permite indemnizar una oportunidad perdida cuando hay una probabilidad razonable de que se hubiera concretado. Para la jueza, las pruebas no permitían establecer que él habría decidido separarse antes.

La mujer deberá afrontar las costas del juicio y tendrá diez días para pagar una vez que quede firme la liquidación. Al capital se le sumará un 6% anual desde el 11 de febrero de 2025 hasta la fecha de la sentencia. Desde entonces y hasta el pago se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia.