El organismo previsional ofrece beneficios en las principales cadenas. Cuáles son y cómo combinarlos con las promociones bancarias.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en una red de más de 7.500 comercios y principales cadenas de supermercados , que suman más de 13.500 puntos de venta en todo el país. El beneficio puede permitir un ahorro de hasta $40.000 por mes .

Entre los supermercados adheridos a este programa se encuentran Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más . Además, se puede combinar con promociones bancarias , haciendo que el descuento o reintegro sea aún mayor.

Desde el Ministerio de Capital Humano precisaron que esta iniciativa tiene un doble objetivo: mejorar los ingresos y la capacidad de compra de más de 7 millones de jubilados y pensionados de la Argentina e impulsar el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.

El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados de la ANSES. Maria Isabel sanchez

Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados de ANSES

Según publica el organismo previsional en su página web, estos son los comercios que cuentan con descuentos para jubilados y pensionados en noviembre 2026:

Disco , VEA y Jumbo (Cencosud): de lunes a jueves, 10% en todos los rubros, excepto electro, y un 20% extra en perfumería y limpieza. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

, y (Cencosud): de lunes a jueves, 10% en todos los rubros, excepto electro, y un 20% extra en perfumería y limpieza. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones). Coto : de lunes a jueves, 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

: de lunes a jueves, 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones). La Anónima y Super CAS/FASA : lunes y martes, 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

y : lunes y martes, 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones). Josimar : 10% los martes en todos los rubros, sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

: 10% los martes en todos los rubros, sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones). Carrefour : de lunes a miércoles, 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $35.000 (no acumulable con otras promociones).

: de lunes a miércoles, 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $35.000 (no acumulable con otras promociones). Día% : los lunes, 10% en todos los rubros. Tope de reintegro de $2.000 por transacción. Incluye todos los productos y acumula con otras promociones.

: los lunes, 10% en todos los rubros. Tope de reintegro de $2.000 por transacción. Incluye todos los productos y acumula con otras promociones. Changomas : 10% todos los días en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $12.000 por transacción y $50.000 mensual, no acumulable con otras promociones.

: 10% todos los días en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $12.000 por transacción y $50.000 mensual, no acumulable con otras promociones. Toledo: los miércoles, 15% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).

Los descuentos y reintegros de ANSES permiten un ahorro de hasta $40.000 al mes.

En su página web, la ANSES dispuso un botón de consulta para conocer comercios adheridos y si las personas están autorizadas. El organismo también aclaró que no es responsable por la aplicación de la promoción, sino que es responsabilidad exclusiva de las administradoras de medios de pago electrónico y/o bancos emisores y/o comercios adheridos, según la modalidad de descuento en la que estos últimos se hubiesen adherido al programa.

Cómo acceder al beneficio en supermercados

El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados de la ANSES. Una de las ventajas es que no es necesario ningún trámite extra. Para acceder a las promociones, solo se debe pagar en los comercios adheridos con la misma tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

En algunos casos, el descuento se hace al momento en la línea de caja, mientras que otros funcionan con reintegros, es decir, devuelven el dinero en el resumen o en la caja de ahorro varios días después de realizada la compra.

Las promociones bancarias para los jubilados y pensionados

El beneficio de ANSES puede combinarse con promociones bancarias.

Además de los descuentos que ofrecen los propios supermercados, varios bancos públicos y privados también cuentan con beneficios en supermercado para aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esas entidades. Algunas de esas promociones son: