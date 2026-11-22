Bautista Dirr y Felipe Álvarez conquistaron el Sudamericano U-18 de handball en Paraguay y consiguieron la clasificación al Mundial 2027.

Dos neuquinos hicieron historia con la Selección Argentina: vencieron a Brasil y se consagraron campeones.

Dos jóvenes nacidos en Chos Malal llevaron el nombre de Neuquén a lo más alto del handball continental . Bautista Dirr y Felipe Álvarez se consagraron campeones sudamericanos con la Selección Argentina U-18, después de vencer a Brasil en una final apasionante disputada en Asunción, Paraguay.

La conquista tuvo un premio doble : además de quedarse con el título, el seleccionado argentino consiguió la clasificación al Mundial U-19, que se disputará del 28 de julio al 8 de agosto de 2027, con sede todavía a confirmar.

Los dos neuquinos fueron parte de una campaña sobresaliente, en la que Argentina terminó invicta y confirmó su lugar entre los protagonistas de la categoría.

De Chos Malal a una final contra Brasil

El camino hacia el campeonato tuvo una actuación contundente del equipo argentino. En la primera fase superó a Paraguay por 38-9, a El Salvador por 53-7 y a Uruguay por 38-16.

En semifinales derrotó a Chile por 32-24 y en la definición se midió con Brasil, el clásico rival, al que venció por 18-15 para quedarse con la corona sudamericana.

En ese recorrido también hubo una actuación destacada de Bautista Dirr. El neuquino, que juega como pívot, fue el máximo goleador del encuentro ante Uruguay, con siete tantos, y recibió el reconocimiento como MVP (mejor jugador) del partido.

Felipe Álvarez, por su parte, se desempeña como arquero y también fue una pieza importante en el plantel campeón.

Una amistad que llegó hasta lo más alto del continente

La historia de ambos jugadores tiene un recorrido compartido desde sus primeros pasos en el deporte. Comenzaron a jugar en Chos Malal, continuaron su formación en IFES Neuquén, en la modalidad indoor, y en Fly Summers, en handball playa.

Actualmente defienden los colores de Estudiantes de La Plata, mientras combinan las exigencias del alto rendimiento con sus estudios universitarios.

"Fue un año terrible. La verdad, no puedo pedir más. Estuvo buenísimo el campeonato y, además, pude compartirlo con Felipe", contó Bautista sobre la experiencia.

También destacó la importancia de la victoria frente a Brasil: "Estamos muy contentos con todo lo que conseguimos porque clasificamos al Mundial, que era el principal objetivo. Haberlo hecho como campeones de Sudamérica, ganándole a Brasil, con lo lindo que es eso siempre, es un plus".

Felipe compartió la emoción por haber conseguido el título junto a su amigo y compañero de equipo: "Fue una experiencia increíble y muy especial porque con Bautista vivimos juntos en La Plata. Así que fue lo mejor que nos pudo pasar".

Bautista Dirr, un 2026 con tres podios internacionales

La consagración sudamericana U-18 fue otro capítulo de una temporada extraordinaria para Bautista, que también se destaca en el beach handball.

El neuquino ya había participado junto a la Selección Argentina en el Mundial de Hammamet, Túnez 2025, donde el equipo terminó en el séptimo puesto. Además, fue elegido capitán del conjunto de playa que consiguió la medalla de oro en el II Torneo Centro-Sur de Iquique, Chile, en 2024.

Durante 2026 sumó tres podios internacionales:

Plata: en el Torneo Sur-Centro de Rosario, con la Selección Mayor, en lo que fue su debut.

Bronce: en el Mundial de beach handball de Zagreb, Croacia, un resultado histórico para el seleccionado masculino senior.

Oro: en el reciente Torneo Sur-Centro Juvenil de handball indoor, en Paraguay.

Con cinco torneos internacionales disputados con la camiseta argentina en ambas modalidades, Bautista sabe que sostener las dos disciplinas representa un desafío. "Por ahora no me han coincidido las competencias y, mientras pueda, voy a jugar en ambas, aunque sé que en algún momento tendré que elegir", explicó.

El deportista también representa a Neuquén y en octubre participó del Campeonato Argentino con el seleccionado provincial. Aunque terminaron quintos, destacó la posibilidad de reencontrarse con sus compañeros de siempre.

Actualmente cursa primer año de Ingeniería Aeroespacial y reconoce que llegar a este nivel requiere mucho más que condiciones deportivas.

"Que dos jugadores de Chos Malal lleguen a la Selección Argentina y salgan campeones solo se explica por la pasión que sentimos. Implica mucho compromiso, disciplina, irse a vivir lejos y entrenar todos los días, incluso cuando uno se siente desganado", expresó.

Felipe Álvarez ya tiene otro objetivo en la mira

Para Felipe, la consagración también fue el resultado de un año de mucho sacrificio. El arquero cursa la carrera de Psicología y describió la exigente rutina que debió sostener para llegar en condiciones a las competencias.

"Este logro significó muchísimo para mí porque me pasé el año entrenando. Los lunes y miércoles iba a Buenos Aires con el seleccionado; martes y jueves entrenaba en Estudiantes, además de jugar dos partidos cada fin de semana", contó.

Pero el título sudamericano no significa una pausa. En diciembre afrontará un nuevo desafío: el Sudamericano U-17 de beach handball, que será clasificatorio para el Mundial del próximo año en Perú.

"Lo que más contento me pone es demostrar que con esfuerzo y paciencia todo llega. Con 'Bauti' nos exigimos al límite y nos apoyamos mutuamente; si uno se cae, el otro lo levanta. Es un gran compañero y amigo", destacó.

Y dejó una frase que resume lo que significa este recorrido: "Vestir la camiseta de la Selección y representar al país es una de las cosas que más soñé".

La historia de Bautista Dirr y Felipe Álvarez es también la de dos deportistas que comenzaron a jugar en Chos Malal, se abrieron camino lejos de casa y hoy celebran un título sudamericano con la camiseta argentina. Ahora, con el Mundial U-19 en el horizonte, van por un nuevo sueño.