La selección de Diego Placente se impuso con lo justo ante Mozambique y se acomodó en el grupo. Queda un partido y después los cruces.

La Selección argentina consiguió un triunfo fundamental para sus aspiraciones en el Mundial sub 17 de Qatar 2026. Después de un debut complicado, en el que cayó 2-0 frente a Australia, el equipo conducido por Diego Placente se recuperó y derrotó 2-1 a Mozambique por la segunda fecha del Grupo C. De esta manera, sumó sus primeros tres puntos y llegará con posibilidades de clasificación al último compromiso de la fase inicial.

La Albiceleste salió decidida a buscar la victoria y encontró rápidamente la ventaja.

Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Matheo Machuca , mediocampista de Independiente, recibió una pelota en las inmediaciones del área, se acomodó y sacó un zurdazo cruzado que terminó en el fondo de la red. Un comienzo ideal para un seleccionado que necesitaba recuperar confianza.

¡ARGENTINA SE PUSO RÁPIDO EN VENTAJA!Machuca metió el remate cruzado y marcó el 1-0 contra Mozambique.#MundialSub17EnDSPORTS#U17WC https://t.co/Si1fRgN2si — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

Con la ventaja, Argentina encontró espacios y comenzó a manejar mejor el desarrollo con los pibes de Vélez como destacados. A los 31 minutos llegó el segundo golpe. Después de una buena combinación ofensiva por el sector izquierdo entre Juan Cruz Policella y sus compañeros, Simón Escobar apareció para definir y establecer el 2-0. El capitán argentino amplió la diferencia y parecía encaminar una tarde tranquila.

¡ARGENTINA AMPLIÓ LA VENTAJA! A los 32' del primer tiempo, Escobar anotó el 2-0 de la Albiceleste ante Mozambique, por el Mundial Sub 17. https://t.co/GaqVgqiqWJ — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026

Sin embargo, cuando el primer tiempo llegaba a su final, Mozambique encontró una oportunidad para meterse nuevamente en partido. Un error de Mateo Mendizábal en la salida dejó la pelota servida para Alirio Cuna Junio, que aprovechó la situación y marcó el descuento en tiempo adicionado.

¡MOZAMBIQUE DESCONTÓ SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!A los 46', Alirio puso el 1-2 ante Argentina, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 17. https://t.co/lAKfyTAEbT — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026

El 2-1 cambió el panorama para el complemento. El conjunto africano adelantó sus líneas y buscó aprovechar las dudas defensivas argentinas. La Selección tuvo algunas oportunidades para liquidarlo, pero no consiguió aprovecharlas y terminó sufriendo más de lo esperado.

Uno de los momentos determinantes llegó a los 25 minutos del segundo tiempo. Mozambique consiguió convertir a través de Chausson Nhabanga, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada, una decisión que fue ratificada por el juez tras la intervención del sistema de revisión arbitral (FVS).

Argentina también contó con una intervención importante de su arquero Valentín Reigia, quien respondió cuando Mozambique amenazó con alcanzar la igualdad. Finalmente, el equipo de Placente resistió hasta el cierre y se quedó con tres puntos fundamentales.

Cómo sigue Argentina en el Mundial Sub 17

El triunfo le permitió a la Selección recuperar terreno en el Grupo C, aunque todavía deberá afrontar un compromiso decisivo para conocer su futuro en la competencia.

El próximo desafío será ante Dinamarca, el miércoles 25 de noviembre desde las 12.30 (hora argentina), en el cierre de la fase de grupos. El seleccionado europeo empató 0-0 con Australia en la segunda jornada y suma apenas un punto.

En la tabla, Australia lidera con cuatro unidades, Mozambique tiene tres, Argentina también suma tres y Dinamarca cierra con uno. El conjunto africano se ubica por encima de la Albiceleste por diferencia de gol.

El formato del campeonato establece que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros entre las doce zonas avanzarán a los 16avos de final. Por eso, Argentina depende de sí misma para mejorar su posición y conseguir el pasaje a la siguiente instancia.

Después del tropiezo inicial, la victoria ante Mozambique le devolvió aire al equipo de Placente. Ahora tendrá una última oportunidad para sellar su clasificación y continuar en carrera por el título mundial.