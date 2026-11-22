Fue este domingo en Las Vegas, por la penúltima fecha del campeonato de la Fórmula 1.

El triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas no fue la única noticia que dejó la Fórmula 1 . El piloto de Red Bull volvió a demostrar su gran presente deportivo, pero también se llevó todos los flashes por sus explosivas declaraciones contra George Russell , con quien mantiene una relación cada vez más tensa.

El neerlandés consiguió su cuarta victoria en las últimas seis competencias y terminó por delante de los dos McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Sin embargo, una vez finalizada la carrera, buena parte de la atención estuvo puesta en su enfrentamiento con el británico.

La rivalidad había sumado nuevos capítulos durante los entrenamientos libres, cuando ambos protagonizaron una maniobra polémica en la recta del Strip. Verstappen había conseguido superar a Russell , pero el piloto de Mercedes recuperó la posición en la frenada y le cerró el paso. La reacción del campeón del mundo fue un corte de manga que motivó una advertencia de los comisarios.

Lejos de dejar atrás el episodio, Russell cuestionó públicamente la actitud del neerlandés y reclamó que alguien le pusiera un límite. La respuesta llegó después de la bandera a cuadros y fue contundente.

Consultado sobre si las palabras de su rival habían funcionado como una motivación extra, Verstappen no tuvo contemplaciones: "Habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, a mí no me molesta porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera tiene sentido intentar entrar en eso".

Verstappen celebró el accidente de Russell

El momento más picante de la jornada se produjo en los últimos giros. Russell intentó superar a su compañero Kimi Antonelli, se pasó en la curva 5 y terminó impactando contra las barreras. El británico pudo continuar, aunque finalmente cruzó la meta en el noveno puesto.

La situación no pasó inadvertida para Verstappen, que reaccionó con ironía a través de la radio del equipo. "¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Dios mío", expresó junto a su ingeniero cuando se enteró de lo ocurrido.

Después, ante los medios de comunicación, fue todavía más directo: "Hoy el karma es una perra".

El piloto de Red Bull también reconoció que disfrutó de la escena mientras observaba lo que sucedía detrás suyo. "Sinceramente, fue fantástico cuando miré por el retrovisor y vi lo que estaba pasando. Pensé: 'Fantástico, mi día solo puede ir a mejor'. Y, por supuesto, cuando luego crucé la meta primero, mi día se completó", agregó.

Otra crítica al rendimiento de Russell

Por si quedaban dudas sobre su postura, Verstappen volvió a apuntar contra el británico cuando fue consultado por sus declaraciones durante la temporada.

"Sus comentarios no me motivan porque no está ni cerca de mí. Solo habla fuera de la pista y, en pista, ha sido un chiste absoluto esta temporada. El karma perfecto", disparó.

Con este resultado, el neerlandés sumó otro festejo importante y fortaleció su posición en la pelea por el subcampeonato. La Fórmula 1 tendrá continuidad la próxima semana con el Gran Premio de Qatar y bajará el telón de la temporada en Abu Dabi, aunque la disputa entre Verstappen y Russell promete seguir dando que hablar.