El piloto de Red Bull se impuso por apenas 0,6 segundos ante Norris. El argentino de Alpine sumó puntos importantes en la recta final del campeonato.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y sumó otra victoria en una noche que tuvo de todo: choques, penalizaciones, cambios de liderazgo y un final ajustadísimo.

El neerlandés de Red Bull cruzó la línea con apenas 0,6 segundos de ventaja sobre Lando Norris (McLaren), en una carrera que mantuvo la tensión hasta el último giro del circuito callejero de Nevada.

El gran resultado argentino llegó desde atrás: Franco Colapinto , que había largado noveno desde la grilla, terminó sexto con su Alpine y sumó puntos valiosos en esta recta final del campeonato. Una actuación para celebrar para el bonaerense, que volvió a demostrar su capacidad de recuperación en carrera.

Una noche de caos en las calles de Las Vegas

La carrera estuvo marcada por los incidentes. Uno de los más resonantes fue el choque entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que derivó en una penalización de 10 segundos para el monegasco de Ferrari y dejó al inglés fuera de competencia tras el impacto. La escena generó un caos momentáneo en el pelotón y redistribuyó posiciones en el tramo medio de la carrera.

George Russell (Mercedes) fue otro de los grandes perjudicados de la noche. El británico había tenido un arranque sólido, pero a tres vueltas del final bloqueó una rueda, se fue largo y cayó desde los puestos de podio hasta el noveno lugar. Un error que le costó caro en un circuito donde el asfalto frío y el viento del desierto complican el manejo de los neumáticos.

El duelo Verstappen-Antonelli

El capítulo más atractivo de la noche fue el mano a mano entre Verstappen y Kimi Antonelli (Mercedes). El joven italiano, que ya había marcado el mejor tiempo en la clasificación antes de recibir una penalización de cinco posiciones, volvió a demostrar su velocidad en carrera y se intercambió el liderazgo con el campeón en varias oportunidades durante las vueltas finales.

Sin embargo, en la penúltima vuelta Antonelli sufrió un problema en la curva 16 que le hizo perder ritmo y posiciones, dejando libre el camino a Verstappen para controlar el final y cruzar primero la línea de meta. Oscar Piastri (McLaren) completó el podio en la tercera posición.

Colapinto y Alpine siguen en la pelea

Para Alpine, la noche en Las Vegas fue positiva. Tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly sumaron puntos, algo fundamental para el equipo francés en la batalla por el quinto puesto del campeonato de constructores, donde compite de cerca con Racing Bulls.

El argentino, que había sido muy autocrítico tras la clasificación del sábado —"la vuelta fue un desastre, la goma muy fría, patinaba"—, supo revertir esa imagen en carrera y aprovechó los incidentes ajenos para escalar posiciones y meterse en el Top 6. Una muestra del carácter que lo viene distinguiendo a lo largo de la temporada.

Yes Franco!!!!! Points to be proud of! pic.twitter.com/Yk3k5zUzEf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 22, 2026

Quedan dos carreras para cerrar el calendario 2026 de la Fórmula 1: el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dhabi. Alpine buscará mantener la presión en esas dos jornadas para asegurarse el quinto puesto entre los constructores.