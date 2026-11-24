El dólar oficial abre a $1.600 en venta este martes. El blue cotiza a $1.675, marcando una brecha del 5% respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este martes 24 de noviembre

A la apertura de este martes 24 de noviembre, el dólar oficial mantiene su cotización en la zona de $1.550 en compra y $1.600 en venta .

El Banco Central continúa sosteniendo estos valores en el mercado de cambios formal.

En tanto, el dólar mayorista opera a $1.571 en compra y $1.580 en venta , mostrando una diferencia menor con respecto al oficial.

Dólar blue y la brecha cambiaria

El dólar blue cotiza a $1.655 en compra y $1.675 en venta en el mercado paralelo.

La brecha entre el blue y el oficial se ubica en el 5%, una diferencia que refleja el diferencial entre ambos mercados.

Los valores del blue varían según la zona geográfica y la operatoria de cada arbolito.

En Neuquén, como en el resto del país, la demanda de dólares paralelos sigue siendo constante.

El dólar blue, en vivo: seguí la cotización de este martes 23 de julio.

Dólares financieros en alza

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) abre a $1.682,6 en compra y $1.743,1 en venta. Este instrumento financiero se negocia en la Bolsa de Comercio y permite operaciones de compra y venta de títulos.

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.801,4 en compra y $1.806,2 en venta. El CCL es el tipo de cambio más elevado de la jornada y refleja operaciones de liquidación inmediata.

El dólar tarjeta registra valores de $2.015 en compra y $2.080 en venta. Este es el tipo de cambio que aplica el sistema bancario para operaciones con tarjeta de crédito o débito en el exterior.

El dólar tarjeta es el más caro para el consumidor final que viaja o realiza compras internacionales.

El dólar cripto cotiza a $1.730,82 en compra y $1.736,18 en venta en las plataformas de criptomonedas. Este valor fluctúa constantemente según la operatoria en exchanges y billeteras virtuales.