El dólar oficial abre a $1.600 en venta este martes. El blue cotiza a $1.675, marcando una brecha del 5% respecto al tipo de cambio oficial.
A la apertura de este martes 24 de noviembre, el dólar oficial mantiene su cotización en la zona de $1.550 en compra y $1.600 en venta.
El Banco Central continúa sosteniendo estos valores en el mercado de cambios formal.
En tanto, el dólar mayorista opera a $1.571 en compra y $1.580 en venta, mostrando una diferencia menor con respecto al oficial.
Dólar blue y la brecha cambiaria
El dólar blue cotiza a $1.655 en compra y $1.675 en venta en el mercado paralelo.
La brecha entre el blue y el oficial se ubica en el 5%, una diferencia que refleja el diferencial entre ambos mercados.
Los valores del blue varían según la zona geográfica y la operatoria de cada arbolito.
En Neuquén, como en el resto del país, la demanda de dólares paralelos sigue siendo constante.
Dólares financieros en alza
El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) abre a $1.682,6 en compra y $1.743,1 en venta. Este instrumento financiero se negocia en la Bolsa de Comercio y permite operaciones de compra y venta de títulos.
El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.801,4 en compra y $1.806,2 en venta. El CCL es el tipo de cambio más elevado de la jornada y refleja operaciones de liquidación inmediata.
El dólar tarjeta registra valores de $2.015 en compra y $2.080 en venta. Este es el tipo de cambio que aplica el sistema bancario para operaciones con tarjeta de crédito o débito en el exterior.
El dólar tarjeta es el más caro para el consumidor final que viaja o realiza compras internacionales.
El dólar cripto cotiza a $1.730,82 en compra y $1.736,18 en venta en las plataformas de criptomonedas. Este valor fluctúa constantemente según la operatoria en exchanges y billeteras virtuales.
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