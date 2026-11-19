El dólar oficial abre en $1.580 para la venta este jueves. El dólar blue cotiza a $1.630, marcando una brecha del 3% respecto al tipo oficial.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este jueves 19 de noviembre

A la apertura de este jueves 19 de noviembre, el dólar oficial mantiene su cotización en $1.580 para la venta y $1.530 para la compra.

La moneda estadounidense en su versión paralela continúa operando con una diferencia respecto al oficial. El dólar blue se posiciona en $1.630 para la venta y $1.610 para la compra.

La brecha cambiaria entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 3% . Esta diferencia refleja la distancia entre ambas cotizaciones al momento de la apertura.

En el segmento mayorista, el dólar registra $1.550,5 para la compra y $1.559,5 para la venta. Este mercado opera con valores más cercanos al oficial y representa transacciones de mayor volumen.

Cotización del dólar oficial para este sábado 13 de marzo de 2021

Dólares financieros y otras cotizaciones

El dólar bolsa, también conocido como MEP, cotiza en $1.620,9 para la compra y $1.628,8 para la venta. Este tipo de cambio opera en el mercado de valores y refleja operaciones de compra y venta de acciones.

El contado con liquidación (CCL), utilizado para operaciones con plazo, marca $1.721,1 en compra y $1.724,1 en venta. Este segmento presenta valores superiores a los anteriores.

El dólar blue, en vivo: seguí la cotización de este martes 23 de julio.

En el mercado de criptomonedas, el dólar cripto se ubica en $1.715,09 para la compra y $1.721,1 para la venta. Este tipo de cotización opera en plataformas de intercambio digital.

El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior con tarjeta de débito o crédito, cotiza en $1.989 para la compra y $2.054 para la venta. Este es el valor más elevado entre todas las opciones disponibles.