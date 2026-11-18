El dólar oficial abre a $1.575 en venta. El blue cotiza a $1.605, marcando una brecha del 2% respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este miércoles 18 de noviembre

A la apertura de este miércoles 18 de noviembre, el dólar oficial se posiciona en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta. Esta cotización marca el valor de referencia que establece el Banco Central para las operaciones cambiarias estándar.

En el segmento paralelo, el dólar blue inicia la jornada con una cotización de $1.585 en compra y $1.605 en venta. La diferencia respecto al dólar oficial de venta es de $30 , lo que representa una brecha del 2% .

El dólar bolsa , también conocido como dólar MEP, cotiza a $1.591,5 en compra y $1.603,3 en venta. Este tipo de cambio opera en el mercado de valores a través de la compraventa de títulos.

El contado con liquidación, denominado también como dólar CCL, se posiciona en $1.694,2 para la compra y $1.697,2 para la venta. Esta modalidad implica operaciones de compra y venta simultánea de valores en el mercado local y externo.

El dólar tarjeta mantiene cotizaciones más elevadas: $1.982,5 en compra y $2.047,5 en venta. Esta tasa se aplica a las transacciones realizadas con tarjetas de crédito en el exterior.

El dólar cripto registra valores de $1.684,89 en compra y $1.688,49 en venta. Este tipo de cambio opera en plataformas de criptomonedas y refleja el precio del dólar digital.

Cotización mayorista

En el segmento mayorista, el dólar se cotiza a $1.543 en compra y $1.552 en venta. Esta tasa es utilizada para operaciones de gran volumen entre instituciones financieras.

La brecha entre el dólar blue y el oficial se mantiene en un 2% al cierre de la apertura matutina. El dólar oficial de venta en $1.575 continúa siendo la referencia para la mayoría de las operaciones comerciales cotidianas.

Los dólares financieros presentan valores superiores al oficial. El contado con liquidación supera los $1.694, mientras que el dólar tarjeta alcanza los $2.047,5 en venta, reflejando los costos adicionales de estas modalidades de acceso a divisas.