La convocatoria es para este martes a las 12 en el Monumento a San Martín. El detonante fue un violento ataque ocurrido anoche, cuando vecinos frustraron el robo de una moto subiendo un auto a la vereda.

Video: a trompadas y con un auto en la vereda, frustraron el robo a un repartidor y hoy marchan

Cansados de ser blanco diario de la delincuencia y de trabajar bajo constante amenaza, los repartidores de aplicaciones de Neuquén capital se movilizarán este martes al mediodía hacia Casa de Gobierno para exigir mayor presencia policial y medidas concretas de seguridad . La concentración está prevista para las 12 en el Monumento a San Martín , desde donde marcharán hasta el edificio gubernamental, en la zona de las calles La Rioja y Avenida Roca .

El detonante de la protesta fue un violento intento de robo ocurrido anoche en la esquina de un local gastronómico sobre calle San Martín . Según quedó registrado en videos que circularon en las últimas horas, cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas interceptaron a un trabajador de delivery e intentaron sustraerle su vehículo tras propinarle golpes de puño en las costillas.

El asalto no llegó a concretarse gracias a la rápida y arriesgada intervención de los vecinos : mientras algunos gritaban y filmaban la secuencia, un automovilista decidió subir su vehículo a la vereda para ahuyentar a los asaltantes.

En diálogo con Radio 7, Nabil Ahmed, uno de los referentes del sector, aseguró que la situación "no da para más" y advirtió que los ataques se volvieron "moneda corriente de todos los días". "Sinceramente, por decirlo así, esto ya se está convirtiendo en tierra de nadie", sentenció el trabajador.

Modalidades de robo y "pedidos piraña"

De acuerdo con el testimonio de Ahmed, el principal objetivo de los delincuentes son las motocicletas de los repartidores, aunque también les roban las mochilas térmicas para luego hacerse pasar por trabajadores de plataformas y cometer otros ilícitos sin levantar sospechas.

Además de los ataques al voleo en la vía pública, los trabajadores alertaron sobre una modalidad cada vez más frecuente: los denominados "pedidos piraña".

"Ponen una dirección y un número de teléfono con el que no tenés contacto. Cuando intentás mandar un mensaje por la aplicación no les llega o no te responden. Te ponen mal la dirección y, cuando llegás, te salen de cualquier lado y te roban", explicó Ahmed. Ante este escenario, muchos repartidores optan por evitar determinados barrios en horarios nocturnos o salir a trabajar acompañados por familiares o en grupo para resguardarse.

El referente también señaló que los hechos delictivos no se limitan únicamente a los trabajadores de delivery, sino que afectan a toda la comunidad. Denunció que se registran robos violentos contra mujeres, incluso cuando circulan con niños, a quienes les arrojan gas pimienta y golpean para tirarlas de sus motos.

"Hay mucha gente que quedó sin trabajo o no le alcanza la plata por los alquileres, los servicios y el costo de vida en la provincia, entonces se mete en su tiempo libre a repartir en una aplicación. Pero esto se está haciendo cada día más difícil", lamentó.

Maria Isabel sanchez

Reclamo a las autoridades y críticas al accionar policial

Los repartidores apuntan contra una banda delictiva que opera en distintos puntos de la ciudad -principalmente en el Oeste neuquino, aunque también registraron robos en pleno centro, a pocas cuadras del Monumento- movilizándose en motos como Honda GLH y XR 150. Según indicaron, tras el ataque de anoche, la propia Policía les informó que esa misma banda había intentado robar otras motos a pocas cuadras del lugar.

En ese sentido, Ahmed cuestionó la falta de efectividad en la prevención y en la respuesta ante las emergencias, señalando que, a pesar de que existen domos de seguridad en zonas como calle San Martín, los delincuentes logran escapar tras los llamados al 911. "Al Ministro de Seguridad, al gobernador y al jefe de Policía les pedimos, por favor, un poco más de presencia policial, mayormente en el Oeste, que es donde más está ocurriendo", concluyó.