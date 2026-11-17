El ministerio de Seguridad neuquino llevó a cabo una entrega de chalecos, cascos, escudos e indumentaria al grupo especial de Cutral Co. El refuerzo abarcará a toda la provincia.

La entrega que se hizo al GEOP de Cutral Co forma parte de un plan que contempla reforzar a todos los grupos especiales de la provincia.

Ante situaciones cada vez más riesgosas que enfrentan las fuerzas de seguridad en las calles, los responsables de Seguridad en la provincia buscan reforzar los grupos especiales que encabezan operativos a diario en distintas localidades. En los últimos días, se concretó una importante entrega de equipamiento para los integrantes del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la ciudad de Cutral Co.

El ministro de Seguridad neuquino, Matías Nicolini, fue el encargado de llevar a cabo la entrega de indumentaria, elementos de protección balística y equipamiento táctico en Cutral Co, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, incrementar la protección de los efectivos y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad.

La incorporación forma parte de una política de inversión sostenida en seguridad que impulsa la gestión del gobernador Rolando Figueroa , orientada a modernizar los recursos policiales y dotar a cada unidad de las herramientas necesarias para desarrollar sus funciones.

Está previsto que estas entregas se extiendan progresivamente a todos los grupos GEOP de la provincia, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de las distintas unidades y garantizar mejores condiciones de protección para el personal especializado en todo el territorio neuquino.

Secretaría de Prensa y Comunicación

El material entregado al GEOP de Cutral Co incluye ocho chalecos balísticos RB4, tres cascos balísticos nivel IIIA, dos escudos balísticos RB IV con luminaria, diez máscaras antigás K-10, seis mantas ignífugas, seis juegos de protectores corporales y cuatro bastones de infantería.

Protección para procedimientos de alto riesgo

Además, se incorporaron 19 equipos de indumentaria operativa, integrados por borcegos, remeras, uniformes de fajina y garibaldinas, destinados a mejorar las condiciones de trabajo del personal.

Estos elementos permiten reforzar la protección individual y colectiva de los efectivos que intervienen en procedimientos de alto riesgo, allanamientos y operativos especiales que requieren preparación, coordinación y equipamiento específico.

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Durante la entrega, el ministro destacó la importancia de continuar fortaleciendo a las unidades especiales de la Policía. “Para cuidar a los neuquinos, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Esa es una decisión política que tomamos desde el primer día de gestión y que se traduce en inversiones concretas, equipamiento moderno, capacitación y mejores condiciones de trabajo para nuestros policías”, expresó.

Asimismo, señaló: “Nuestro objetivo es que todos los grupos especiales de la provincia cuenten con las herramientas y la protección necesarias para desarrollar su tarea. No importa en qué localidad presten servicio: queremos una Policía preparada, equipada y con capacidad de respuesta en todo el territorio neuquino”.

La modernización de la fuerza de seguridad

La entrega forma parte del proceso de reequipamiento y modernización que lleva adelante el ministerio de Seguridad, que contempla la incorporación de nuevos móviles, armamento de baja letalidad, tecnología, sistemas de protección y equipamiento especializado.

En este contexto, el fortalecimiento de los grupos GEOP constituye una línea de trabajo fundamental, teniendo en cuenta las características de las intervenciones que realizan y la necesidad de contar con recursos adecuados para proteger tanto al personal policial como a la comunidad. El GEOP, en el último tiempo, se transformó en una pieza fundamental para los procedimientos que apuntan a desbaratar kioscos narco.