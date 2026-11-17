La Municipalidad de Neuquén destacó las mediciones del sistema implementado en el corredor Leloir - Doctor Ramón. Buscan que la conclusión de las obras mejor aún más la circulación.

Los semáforos inteligentes que ya funcionan sobre el corredor Leloir-Doctor Ramón permitieron mejorar en un 10% la fluidez del tránsito en octubre con respecto al mes anterior y 13% desde que inició el sistema. Esta tecnología también consiguió incrementar la velocidad mínima, de 20 a 28 kilómetros por hora, lo que refleja una mejora en la circulación continua de los vehículos

En base al segundo relevamiento del Centro de Información Urbana de la Municipalidad de Neuquén, se comprobó que el sistema de semáforos inteligentes colaboró en la mejora de la circulación vehicular . El sistema funciona en esquinas clave de la ciudad y se sumó a siete kilómetros de la Avenida Mosconi.

En una entrevista con LU5, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, Noelia Rueda Cáceres , presentó los resultados del Centro de Información Urbana.

El espacio fue inaugurado en agosto pasado y permite monitorear el comportamiento del tránsito y evaluar el impacto de las modificaciones en la sincronización de los semáforos.

“Tenemos datos positivos en algunas intersecciones semaforizadas, como La Rioja y Doctor Ramón y Avenida Argentina y Doctor Ramón. La velocidad mínima, que teníamos registrada entre 20 y 24 kilómetros por hora, se pudo incrementar a 27 y 28 kilómetros por hora”, explicó Rueda Cáceres.

La funcionaria explicó que este dato representa una mejora del 13% en la fluidez desde el inicio de las mediciones. En tanto, en la intersección de Leloir y Avenida Argentina, la velocidad media de ingreso en hora pico alcanzó los 28,5 kilómetros por hora, un 10% más que en septiembre.

La subsecretaria señaló que estos resultados están vinculados con los cambios en los tiempos de semáforos y la coordinación de la Onda Verde sobre Doctor Ramón en los horarios de mayor circulación. Este tipo de medidas permite que los autos circulen con mayor fluidez. La falta de interrupciones incrementa la velocidad mínima promedio en las estadísticas presentadas.

“Era uno de los conflictos que más se notaban dentro de los registros del Centro de Monitoreo. Es muy positivo porque todavía tenemos obras en el Acceso Norte a la ciudad y seguramente, a medida que vayan culminando, estos índices van a seguir mejorando”, indicó.

El informe también destaca que, en Doctor Ramón y La Rioja, los vehículos que circulan a más de 20 kilómetros por hora durante la hora pico pasaron de representar el 18% al 30%. Las mejoras registradas se producen dentro de las velocidades permitidas para circular por avenida.

Los semáforos inteligentes se suman a la Mosconi

Por otro lado, Rueda Cáceres resaltó que uno de los principales avances del sistema es la incorporación de tecnología inteligente en Avenida Mosconi, donde ya se completó la instalación del mismo equipamiento en un tramo de siete kilómetros comprendido entre calles Gatica y Futaleufú. En este sentido, detalló que los primeros cambios en los flujos vehiculares y en los tiempos semafóricos de este corredor podrán apreciarse dentro de un mes, a partir de la puesta en funcionamiento y el análisis de los registros.

“Es importante poder contabilizar de manera real el tránsito que tiene nuestra ciudad para empezar a tomar decisiones que mejoren estos índices, que son totalmente mejorables”, sostuvo la funcionaria.

También, la subsecretaria comentó que en la intersección de Avenida Argentina y Avenida Olascoaga se incorporaron pantallas de información dinámica con cámaras de control de flujo, que permitirán ampliar las herramientas de monitoreo del tránsito.

Crece la cantidad de autos en Neuquén

El relevamiento también permitió dimensionar el volumen de tránsito que circula por las principales arterias de la ciudad: En la intersección de avenida Leloir y avenida Argentina se contabilizaron 46.600 vehículos por día hábil y un total de 1,27 millones de vehículos durante octubre.

Otro dato significativo corresponde al horario pico de la mañana, cuando se registraron 4.060 vehículos por hora en la intersección de La Rioja y Doctor Ramón, un 7% más que en el primer informe.

Hay tótems en la Ruta 7 para el control vesicular, pero las cámaras no registran multas. ¿Hasta cuándo? Sebastian Fariña Petersen

Rueda Cáceres destacó que estas cifras reflejan el crecimiento sostenido del parque automotor y la necesidad de continuar trabajando en el ordenamiento de los ingresos a la ciudad, especialmente durante las horas de mayor circulación.

Exceso de velocidad durante la madrugada

El informe también identificó una situación que genera preocupación: el exceso de velocidad durante los horarios nocturnos, particularmente alrededor de las 3 de la mañana.

Según explicó, los registros detectaron vehículos que circulaban a más de 100 e incluso 120 kilómetros por hora en algunas intersecciones, muy por encima de los límites establecidos para esas arterias, que oscilan entre 40 y 60 kilómetros por hora, según la vía.

“Son velocidades que realmente nos preocupan mucho y seguramente vamos a estar tomando alguna decisión para coordinar los semáforos en horario nocturno y evitar que se produzcan estas situaciones”, concluyó.