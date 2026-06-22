Cómo funcionan los nuevos semáforos inteligentes que prometen agilizar el tránsito

Neuquén ya instaló los primeros controladores que darán pie al funcionamiento de los semáforos inteligentes . ¿De qué manera funcionan y cómo afectan el tránsito?

Sin dudas que pasarse un semáforo en rojo es una de las conductas más peligrosas. Claro, porque esta inconducta aumenta el riesgo de accidentes y colisión con otros vehículos y también el riesgo de atropello de peatones. Recientemente, en la provincia de Neuquén se instalaron los primeros controladores que darán pie al funcionamiento de semáforos inteligentes . ¿De qué manera funcionan y cómo afectan el tránsito?

Es oportuno reseñar que, desde ya varios años, en ciudades de distintas países del mundo se comenzó a implementar una estrategia de semaforización inteligente .

Los semáforos inteligentes operan mediante cámaras que actúan como sensores y captadores de información. Estos dispositivos analizan el flujo vehicular y ajustan automáticamente los tiempos de cada ciclo semafórico.

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, agregó que "las cámaras establecen el sincronismo de los semáforos y determinan cuánto dura la luz verde en cada ciclo. El sistema adapta la cantidad de segundos según la carga vehicular detectada, lo que permite una mayor fluidez del tránsito”. Asimismo, comentó que hay ciclos de máxima y de mínima para favorecer la agilidad del tránsito, pero garantizando siempre que tenga el verde la calle que atraviesa esta avenida cargada.

Así comenzó el proceso para la instalación de semáforos inteligentes en la ciudad de Neuquén

Según informaron las autoridades municipales de la ciudad de Neuquén, la primera etapa que promueve la instalación de los semáforos inteligentes se centró en actualizar 140 controladores de la ciudad, por lo que estiman que en un plazo de 60 días ya se completará el 100% de la tareas. Una vez finalizada la actualización de los controladores se avanzará hacia la colocación de las cámaras que funcionan como captadoras de la carga vehicular.

Rueda Cáceres detalló que “ya tenemos una primera etapa concluida en la troncal más importante del sector norte, que es Doctor Ramón y Leloir. Cualquier situación puede controlarse de forma remota, lo que permite una gestión mucho más ágil”. Asimismo, añadió que el proyecto que contempla la futura instalación de semáforos inteligentes se desarrolla en etapas y que, una vez finalizada la actualización de los controladores en todas las esquinas semaforizadas, comenzará la colocación de las cámaras. Y destacó que “el 100% de las esquinas semaforizadas de la ciudad contará con esta tecnología”.

Lo cierto es que el uso de luces led, el contador regresivo para peatones, la sincronización entre semáforos de calles principales para establecer duraciones sincronizadas de la luz verde son pequeños avances que en los últimos años se han incorporado como anticipo del potencial que los semáforos inteligentes pueden tener en la movilidad urbana. En Córdoba, por ejemplo, la empresa tecnológica ITC -de Río Tercero- desarrolló semáforos que monitorean la calidad del aire y variables meteorológicas, además de optimizar la circulación vehicular.

noelia rueda neuquen bici.jpg Según informaron las autoridades municipales de la ciudad de Neuquén, la primera etapa que promueve la instalación de los semáforos inteligentes se centró en actualizar 140 controladores de la ciudad.

Recientemente, en la ciudad de Bahía Blanca se implementó una innovadora prueba piloto, que modificó la forma en que se regula el tránsito: las autoridades locales instalaron un semáforo que utiliza inteligencia artificial (IA) para adaptar sus luces en tiempo real.