Luces azules y cambios según la cantidad de autos: el semáforo con IA que instaló una ciudad argentina

Las autoridades decidieron recurrir a la IA para que ayude a gestionar y ordenar el tránsito urbano. ¿Cómo funciona?

La incorporación del semáforo con Inteligencia Artificial busca hacer más fluida la circulación de vehículos y disminuir los tiempos de espera.

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a la vida cotidiana es una realidad y cada vez abarca más áreas. Esta vez, la tecnología llegó a los semáforos y una ciudad argentina puso en marcha una prueba piloto para aplicarla al ordenamiento del tránsito.

Las autoridades decidieron recurrir a la IA para que ayude a gestionar y ordenar el tránsito urbano . Se trata de una experiencia piloto que involucra a la red semafórica y apunta hacer más eficiente la circulación vehicular.

La intersección de las calles Corrientes y Lavalle es la esquina en la que se instaló el primer semáforo inteligente que utiliza IA en la ciudad de Bahía Blanca .

Se trata de una prueba piloto por ahora, y a diferencia de los sistemas tradicionales que operan con tiempos preestablecidos. Este dispositivo puede analizar lo que ocurre en tiempo real. En base a ello, puede adaptar su funcionamiento, según la cantidad de vehículos que circulan.

Este innovador semáforo cuenta con una cámara integrada que monitorea en tiempo real el flujo vehicular. Por medio de algoritmos de IA, el dispositivo puede identificar cuántos automóviles aguardan esperando en cada sentido.

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De esta manera, cuando el sistema detecta que hay más de siete vehículos acumulados sobre la calle -Corrientes, en este caso-, habilita automáticamente la luz verde para facilitar el paso. De esta manera, evitar que la fila crezca.

Con esta nueva planificación, el semáforo abandona su única lógica de funcionamiento centrada en tiempo, y basa su funcionamiento y toma "decisiones" de acuerdo a la realidad concreta del tránsito.

Según destacaron desde la comuna bahiense, el objetivo es evitar embotellamientos y desbordes vehiculares en horarios pico o momentos de máxima circulación.

Luz azul: el nuevo color del semáforo con IA

Frente los colores tradicionales de cualquier semáforo -y que tienen un significado universal-, el novedoso equipo que está en prueba en Bahía Blanca cambia uno de ellos. Se trata de una luz de color azul, que ocupa el lugar de la amarilla.

Semáforos. IA (1)

Sin embargo, este color -a diferencia del verde, amarillo y rojo- no tiene ningún significado en términos de tránsito. De hecho, es la luz que incluye el equipo que integra la IA en este semáforo.

Este dispositivo es el que permite ir procesando toda la información disponible in situ y, en base a estos datos, adaptar el comportamiento del semáforo en tiempo real.

¿La IA resuelve la falta de sincronización de los semáforos?

Uno de los principales -y más frecuentes- problemas que presentan las redes semafóricas es la falta de sincronización. Por lo general, este detalle termina desencadenando en insoportables embotellamientos y caos vehicular.

Por esto mismo e que, según explicaron desde la Municipalidad de Bahía Blanca, con la implementación de este semáforo inteligente -y que maneja el cambio de luces por medio de la IA- se busca poner fin a estos desmanes.

Obra Mosconi semaforo (4) Maria Isabel Sanchez

De acuerdo a este nuevo paradigma, no tiene ninguna utilidad un semáforo con turnos fijos de luces en calles o esquinas donde el flujo vehicular es mínimo.

Será en estos casos cuando, una vez que se acumulen siete autos aguardando para cruzar, se procederá a iniciar el cambio de luces en el semáforo (de forma ordenada) y sin importar el tiempo transcurrido.

Aunque se trata de una prueba piloto, si los resultados son positivos, Bahía Blanca podría replicar la experiencia en todas sus calles- Y, por qué no, este modelo podría replicarse en otras ciudades y provincias argentinas.