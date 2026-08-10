Pensión por invalidez o viudez: cuánto se cobra en agosto 2026 y los requisitos

Mediante un sencillo mecanismo, es posible consultar el expediente referido a una pensión por invalidez o viudez. ¿Cuál es el monto en agosto 2026?
Las Pensiones no Contributivas son un derecho otorgado por el Estado para personas con 76% de invalidez, madres de siete o más hijos y personas mayores de 70 años sin ingresos. A través de Anses - Administración Nacional de la Seguridad Social-, es posible consultar el expediente referido a una pensión por invalidez o viudez. ¿Cuál es el monto correspondiente para cada una de las pensiones en agosto 2026?
Las Pensiones no Contributivas son incompatibles con otros tipos de pensiones y con las jubilaciones y/o asignaciones. Es decir que las personas que tienen una Pensión no Contributiva no pueden contar con otra pensión y/o jubilación.
Montos de las pensiones por invalidez y viudez en agosto 2026
En agosto de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,89%, en consonancia con el IPC registrado en junio de 2026. Así, el monto correspondiente a la pensión por invalidez es de $363.843,15 (con el bono de 70 mil pesos incluido).
En relación a la pensión por viudez, cabe consignar que si bien los beneficiarios también perciben en agosto el incremento del 1,89%, lo cierto es que el monto final varía según el caso, puesto que este depende del haber previsional que percibía o le correspondía a la persona fallecida, por lo que no existe un valor único para todos los titulares de la pensión por viudez.
Así es posible consultar el expediente de una pensión por invalidez o viudez en la Anses
Para consultar el expediente de una pensión por invalidez o viudez, es preciso ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro del sistema, se debe proceder de la siguiente manera:
- Ingresar al apartado Información personal.
- Seleccionar Consulta de expediente.
- Buscar el trámite correspondiente.
- Verificar el estado actualizado.
Cabe destacar que este servicio de la Anses está disponible las 24 horas -vía computadora o celular-. Por otra parte, es oportuno apuntar que esta herramienta posibilita conocer en qué etapa se encuentra el trámite y revisar los últimos movimientos registrados en el expediente. De esta manera, quienes esperan la resolución de una pensión por invalidez o por fallecimiento (viudez) pueden controlar el avance de la gestión de forma gratuita y desde cualquier lugar.
Entre otros datos relevantes, los usuarios de esta herramienta de la Anses podrán obtener la siguiente información:
- Movimientos registrados en el expediente de la pensión tramitada.
- Dependencia donde se encuentra la documentación.
- Verificar si el expediente ya fue digitalizado y, en caso de existir, si hay observaciones o documentación pendiente de presentación.
Requisitos para acceder a la pensión por invalidez 2026
En su portal oficial, la Anses destaca los requisitos para acceder a una pensión por invalidez:
- Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.
- Tener hasta 65 años de edad.
- Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.
- Si se es extranjero, se deberá acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.
- En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.
- No cobrar jubilación ni pensión.
- En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.
- Informe catastral con sello del organismo emisor a nombre del solicitante o de su cónyuge/conviviente. Si se es menor, a nombre de los padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).
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