Pensión por invalidez o viudez: cuánto se cobra en agosto 2026 y los requisitos

Mediante un sencillo mecanismo, es posible consultar el expediente referido a una pensión por invalidez o viudez . ¿Cuál es el monto en agosto 2026 ?

Las Pensiones no Contributivas son un derecho otorgado por el Estado para personas con 76% de invalidez , madres de siete o más hijos y personas mayores de 70 años sin ingresos. A través de Anses - Administración Nacional de la Seguridad Social -, es posible consultar el expediente referido a una pensión por invalidez o viudez . ¿Cuál es el monto correspondiente para cada una de las pensiones en agosto 2026 ?

Las Pensiones no Contributivas son incompatibles con otros tipos de pensiones y con las jubilaciones y/o asignaciones. Es decir que las personas que tienen una Pensión no Contributiva no pueden contar con otra pensión y/o jubilación.

En agosto de 2026 , las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,89%, en consonancia con el IPC registrado en junio de 2026. Así, el monto correspondiente a la pensión por invalidez es de $363.843,15 (con el bono de 70 mil pesos incluido) .

Las Pensiones no Contributivas son un derecho otorgado por el Estado para personas con 76% de invalidez.

En relación a la pensión por viudez, cabe consignar que si bien los beneficiarios también perciben en agosto el incremento del 1,89%, lo cierto es que el monto final varía según el caso, puesto que este depende del haber previsional que percibía o le correspondía a la persona fallecida, por lo que no existe un valor único para todos los titulares de la pensión por viudez.

Así es posible consultar el expediente de una pensión por invalidez o viudez en la Anses

Para consultar el expediente de una pensión por invalidez o viudez, es preciso ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, se debe proceder de la siguiente manera:

Ingresar al apartado Información personal.

Seleccionar Consulta de expediente.

Buscar el trámite correspondiente.

Verificar el estado actualizado.

Cabe destacar que este servicio de la Anses está disponible las 24 horas -vía computadora o celular-. Por otra parte, es oportuno apuntar que esta herramienta posibilita conocer en qué etapa se encuentra el trámite y revisar los últimos movimientos registrados en el expediente. De esta manera, quienes esperan la resolución de una pensión por invalidez o por fallecimiento (viudez) pueden controlar el avance de la gestión de forma gratuita y desde cualquier lugar.

Entre otros datos relevantes, los usuarios de esta herramienta de la Anses podrán obtener la siguiente información:

Movimientos registrados en el expediente de la pensión tramitada.

tramitada. Dependencia donde se encuentra la documentación.

Verificar si el expediente ya fue digitalizado y, en caso de existir, si hay observaciones o documentación pendiente de presentación.

Para consultar el expediente de una pensión por invalidez o viudez en la Anses, es preciso ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Requisitos para acceder a la pensión por invalidez 2026

En su portal oficial, la Anses destaca los requisitos para acceder a una pensión por invalidez: