Cómo es el "RIGI" que prepara una provincia argentina para convertirse en un polo de data centers de la IA

El proyecto entró a la Legislatura tras el anuncio de una gran inversión europea en su territorio. Exenciones impositivas, cesión de tierras y subsidios.

Cómo es el "RIGI" que prepara una provincia argentina para ser un polo de data centers de la IA.

La provincia de Chubut dio un paso clave para dotar de un marco legal a su plan para convertirse en un polo de data centers de la inteligencia artificial y emprendimientos tecnológicos de capitales extranjeros a gran escala.

El proyecto de ley 084/26, que crea el Régimen Provincial de Fomento a la Economía del Conocimiento, ingresó a la Legislatura provincial poco después de que el gobernador Ignacio Torres anunciara la llegada al territorio provincial de la firma polaca Green Capital con su proyecto "Atlas GigaHub" .

La norma se enmarca en el programa " Chubut Hub Digital 2030" y arma un esquema de incentivos agresivo para seducir y retener a las empresas de base tecnológica como la que el último 30 de junio de 2026 anunció formalmente su proyecto desde la embajada de Polonia en Buenos Aires.

En ese acto, al que asistió el gobernador chubutense, la empresa firmó un memorándum de entendimiento con varios socios argentinos.

"En el mapa del futuro"

.“Vamos a poner a la Argentina en el mapa del futuro”, aseguró Torres en el encuentro que cubrió La Nación.

“Chubut tiene ventajas comparativas muy importantes para industrias como estas; contamos con los mejores rindes de viento del mundo, extensión territorial y energía barata”, agregó el mandatario, que además remarcó que el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversores) del estado Nacional funciona como garante de seguridad jurídica.

Más allá de ese respaldo, su gestión avanza con un régimen provincial que acompañe el plan de convertir el territorio chubutense en una sede para este tipo de emprendimientos tecnológicos, que implican importantes inversiones..

Cesión exprés de tierras fiscales

Uno de los puntos centrales del proyecto al que tuvo acceso ADNSUR es la creación de un Régimen Especial de Radicación, que faculta al Estado provincial a ceder, afectar o vender tierras fiscales para la instalación de firmas tecnológicas mediante un trámite administrativo expedito.

La decisión responde a una necesidad concreta. Un centro de datos de escala global requiere superficies inmensas y acceso directo a fuentes de energía.

De hecho, la polaca Green Capital alquiló hace un año y medio 130.000 hectáreas de la Patagonia, pertenecientes a 14 propietarios, donde prevé levantar su proyecto Atlas GigaHub.

Dos ciudades de Chubut en una "región estratégica"

El proyecto que ingresó a la Legislatura chubutense también establece un mapa concreto para la instalación de los data centers.

Declara formalmente a Trelew y Puerto Madryn como región estratégica, focalizada en software, biotecnología e industria del conocimiento.

Las empresas que se radiquen bajo este paraguas normativo deberán mantener sus operaciones en la provincia por un plazo mínimo de diez años.

Exenciones impositivas y empleo local

El proyecto también apunta a la billetera. Las firmas que logren inscribirse en el nuevo Registro Provincial de Unidades Productivas de Innovación podrán acceder a exenciones, reducciones o bonificaciones de hasta el 100% en el impuesto de sellos, el impuesto inmobiliario y otras tasas vinculadas a la actividad.

El gobernador Ignacio Torres en la embajada de Polonia, durante el acto en el que se oficializó el proyecto Atlas Mega Hub en territorio chubutense.

El esquema busca además que la inyección de capital extranjero se traduzca en empleo local calificado.

La Autoridad de Aplicación queda facultada para otorgar bonificaciones económicas directas por la incorporación de personal técnico y profesional, con estímulos adicionales para la contratación de jóvenes menores de 29 años, mujeres y personas desocupadas.

Un fondo para las pymes

La norma crea, a su vez, el Fondo de Fomento FONTECH, que se nutrirá de partidas provinciales y aportes internacionales para apalancar líneas de crédito preferenciales a través del Banco del Chubut.

El objetivo es que las pymes y cooperativas locales puedan integrarse a la nueva cadena de valor digital que promete generar la llegada de estos gigantes tecnológicos, algo de lo que se viene hablando hace tiempo en la Argentina y especialmente en la Patagonia, y que en Chubut, aparentemente, al fin empieza a tomar forma.