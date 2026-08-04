Fue porque cambió la concesión tras más de 50 años. La confusión incluyó tanto a pasajeros como a choferes. Cuáles fueron los argumentos oficiales.

Una ciudad modificó los recorridos de todos sus colectivos de un día para el otro y se generó un caos.

Confusión, esperas de una hora, gente en paradas que pasaron a ser viejas y por donde no pasa ningún colectivo , protestas de usuarios, protestas de choferes y el reconocimiento oficial de que la medida era “inevitable”: así están las cosas en una ciudad de la Argentina donde, por una nueva concesión del servicio, cambiaron “absolutamente todos” los recorridos de los colectivos.

"El sábado (1º de agosto de 2026) comenzó a trabajar la nueva empresa y estamos con todo el equipo de la Subsecretaría monitoreando esta implementación. Se cambiaron absolutamente todos los recorridos”, reconoció Nicolás Stoyanoff, subsecretario de transporte de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut .

El funcionario municipal explicó que “era inevitable” la modificación debido a que varios puntos eran propiedad de Patagonia Argentina , la concesionaria anterior -se refirió a dos terminales, en la avenida Congreso y el barrio Máximo Abásolo , y un predio en la zona del puerto-, y “hubo que devolverlos”.

Desde el primer día de este mes, la concesión que durante más de 50 años tuvo Patagonia Argentina pasó a manos de la empresa SolBus, y cambiaron los trayectos las 23 líneas que recorren la ciudad que, con más de 200.000 habitantes, es la más poblada de Chubut.

Los colectivos de SolBus ya circulan por Comodoro Rivadavia.

Alrededor de las 5.30 del sábado, cuando salieron las primeras unidades a recorrer Comodoro Rivadavia, comenzaron los problemas y el desconcierto de la gente que esperaba en algunas garitas junto a las cuales a lo largo de décadas se detuvieron los colectivos, pero ya no lo hacían.

En las paradas frente a la terminal de ómnibus de la ciudad, en la calle Gil Álvarez, se dio la situación opuesta: colectivos detenidos, usuarios que intentaban subir para viajar y choferes que les avisaban que no lo hicieran, que estaban parados allí porque era el punto final de su recorrido.

"Vengo caminando, no pasa ningún colectivo"

"Estamos hace 50 minutos esperando. Vinimos a hablar con el planillero. Dice que la culpa la tiene la municipalidad. Quedamos todos abandonados, los chicos que van a la escuela. ¿Por qué no ponen los recorridos de antes? Patagonia tenía todo en malas condiciones pero cumplía los horarios", se quejó una mujer entrevistada por el streaming local Seta TV.

Otro pasajero entrevistado mientras volvía del Hospital Regional Víctor Sanguinetti dio su solución inevitable: iba a pie.

"Vengo del hospital caminando porque no pasa ningún colectivo. Antes pasaba uno por enfrente del hospital”, relató.

“Que avisen de los cambios porque hay mucha gente que no sabe", añadió.

La confusión de un chofer

La empresa habilitó una app en la que se pueden consultar recorridos y paradas, pero muchos no saben de su existencia.

Un chofer que pasó de la vieja a la nueva empresa se enfocó precisamente en el tema de las paradas, entre algunas que ya no funcionan y otras que sí pero todavía están sin señalizar.

"Hay gente que va al centro cada una semana y hoy no sabe ni cómo llegar al centro”, indicó.

“Por ejemplo, nos hacen entrar de vuelta por Sarmiento y el municipio no se preocupó ni siquiera por pintar. Tuve problema hoy con una señora con bastón. (El municipio) no se preocupó ni siquiera de volver a pintar la celda para que yo pare”, protestó el conductor.

También dijo, en referencia a la app, que "hoy se usa mucho la tecnología" pero "hay gente grande que no lo usa".

Stoyanoff aseguró que la intendencia está trabajando para ajustar detalles.

Sostuvo en ese sentido que la implementación del nuevo sistema continuará con ajustes durante los próximos días, mientras pasajeros y colectiveros de Comodoro Rivadavia atraviesan la etapa de adaptación a los recorridos y paradas que fueron modificados, y confió en que “estos inconvenientes se vayan minimizando y eliminando de a poco".