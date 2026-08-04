Lo acusan de darles chorizos envenenados a tres perros y podría afrontar una condena inédita en la Argentina

La fiscal y la querella pidieron prisión efectiva por la muerte de Samy, Lupe y Manija. El antecedente de un intendente cordobés.

Chorizos envenenados en Chubut: imputaron a un hombre por la muerte de tres perros y va a juicio.

Comenzó en los Tribunales de Rawson el juicio oral y público contra un hombre al que se lo acusa de haber envenenado a tres perros con insecticida, en un terreno del barrio La Isla, de la capital de la provincia de Chubut .

El imputado es Carlos Rivas, vecino del barrio que, según la acusación, en la noche del 28 de febrero de 2025, habría arrojado chorizos contaminados intencionalmente con carbofuran , un poderoso pesticida.

La ingestión de los embutidos provocó la muerte de tres perros domésticos identificados con los nombres de Samy , Lupe y Manija .

El carbofuran fue prohibido por el Senasa en 2019 debido a su alta toxicidad, después de un caso en el que murió una niña de 12 años que había comido una mandarina contaminada con el insecticida.

El caso es juzgado por un tribunal unipersonal representado por la jueza penal Eve Ponce.

La fiscal de Chubut Florencia Gómez pidió cuatro años de prisión efectiva.

En la primera audiencia, en la que declaró una importante cantidad de testigos, la fiscal jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (Ufeayda), Florencia Gómez, anticipó que pedirá una pena de cuatro años de prisión.

Por su parte, el abogado de la querella, Romano Comineti, planteó un pedido de cinco años de prisión.

El caso de Córdoba y la posibilidad de una condena récord

En cualquiera de los dos casos a los que accediera la jueza Ponce si se encuentra culpable a Rivas, se trataría de una condena inédita en la provincia de Chubut por un delito contra animales.

Si se tomara el pedido de la querella, la sentencia superaría incluso la que en 2013 se le aplicó a Germán Facchin, ex intendente de Dean Funes, Córdoba, por haber matado a 211 perros, gatos, gallinas y pájaros con albóndigas envenenadas.

En aquella ocasión, el ex funcionario cordobés fue condenado a cuatro años de prisión.

Qué declaró el imputado en Rawson

Durante la audiencia realizada este lunes en Rawson, Rivas no aceptó preguntas de las partes acusadoras y negó haber arrojado veneno a los perros, aunque reconoció que es quien aparece en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del propietario de los animales.

El imputado sostuvo que, cuando fue filmado, se hallaba trabajando en el lugar durante la noche para dejar alimento y agua para sus perros y caballos, porque estaba por viajar a Futaleufú, Chile, donde había muerto un familiar suyo.

Según relató, estaba en el país trasandino cuando la policía lo notificó de un allanamiento en el predio del que, indicó, es cuidador y donde tiene sus elementos y animales.

La hipótesis que presentó el acusado fue que los animales habrían sido envenenados en otra parte.

El relato de los denunciantes

Posteriormente declararon Alan Martini y Paula Fuseneco, propietarios de Manija, y Mauro Díaz, dueño de Samy y Lupe. Martini y Díaz son los denunciantes en la causa.

Martini y Fuseneco contaron que, al no encontrar a los perros luego de un paseo por el Dique Ameghino, revisó las cámaras de seguridad y así detectó la presencia de Rivas junto al alambrado aledaño a su terreno.

“En la cámara móvil se puede ver a Rivas arrojando cosas hacia mi terreno”, indicó.

También dijo que encontró restos de embutidos que resguardó en una bolsa a fin de que los analizaran.

La imputación que pesa sobre Rivas, quien no tiene antecedentes penales, es por “malos tratos y acto de crueldad contra los animales en concurso ideal”, agravados por el riesgo potencial hacia las personas.