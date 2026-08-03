Un temporal de viento provocó la tragedia en la ruta. La adolescente, que también viajaba en el vehículo, debió ser internada.

Iban a celebrar los 15 de su hija cuando un árbol cayó sobre su camioneta y los mató.

A medida que va surgiendo nueva información, se torna más dramático el accidente en el que murió un matrimonio de Comodoro Rivadavia, Chubut , al caer un árbol sobre la camioneta en la que circulaban, en la provincia de Mendoza .

Fabio Pompei, de 46 años, y Fabiana Dieddi, eran comodorenses y estaban radicados en la provincia cuyana, en la zona de Chacras de Coria.

Este sábado, Fabio y Fabiana circulaban con su camioneta por la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 621, en la zona de Paso de las Carretas , unos 120 kilómetros al sur de la capital mendocina.

En esas circunstancias, un árbol de gran porte cayó sobre el vehículo a causa del temporal de viento que azotaba la región y los mató de manera prácticamente instantánea.

Fabio Pompei y Fabiana Dieddi.

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) de Mendoza confirmaron sus fallecimientos en el lugar.

Varios llamados de otros transeúntes al 911 alertaron a las autoridades acerca del imprevisto episodio.

La hija fue hospitalizada

Cuando los equipos de emergencia y los agentes policiales de la Comisaría 18ª de Mendoza llegaron al lugar, se encontraron con dos vehículos impactados por la caída de los árboles.

En la camioneta también viajaba la hija de la pareja, que ese día celebraba sus 15 años, y fue trasladada con diversas lesiones al Hospital Antonio Scaravelli de la ciudad de Tunuyán.

También fue derivada al centro médico una familiar que iba con ellos, identificada como Andrea Roxana Fariña, de 52 años.

Así quedó la camioneta de Fabio Pompei y Fabiana Dieddi.

Una persona más, que circulaba en otro vehículo y también se vio involucrada en la situación, quedó atrapada y debió ser rescatada por personal de emergencias.

Cortaron la ruta tras el accidente

Según explicaron las autoridades, las fuertes ráfagas de viento que golpearon esa región de Mendoza durante este sábado fueron las que provocaron el derrumbe del árbol y la tragedia.

A lo largo de la tarde del sábado, gran parte de la provincia de Cuyo estuvo bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por nevadas y viento.

Luego de la caída del árbol en la Ruta 143, la Policía de Mendoza y la Dirección de Defensa Civil local dispusieron cortar de manera preventiva la ruta, en el empalme con la Ruta Nacional 40, que está a unos 10 kilómetros de Paso de las Carretas.

"Dejaron un ejército de gente que los quiere"

Tras tomar estado público la identidad de las víctimas empezaron a sumarse mensajes de condolencias de amigos y allegados tanto de Comodoro Rivadavia como de Mendoza.

“Con profundo pesar, la familia de San Pablo Futsal lamenta el fallecimiento de los padres de nuestra jugadora… Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Toda la familia tricolor está con vos”, expresaron desde el club en el que la juega la adolescente y adonde habían ido a buscarla en la camioneta minutos antes de la tragedia.

A la vez, Fabiana Dieddi fue despedida con amargura y emoción por integrantes de la Asociación Mendocina de Hóckey, donde se desempeñaba y era muy querida.

“Parece que a la buena gente se la llevan así nomás.. Va a costar digerirlo, seguro que sí, y siempre estarán en cada recuerdo hermoso vivido. Buen viaje, Fabiana Dieddi. Acá dejaron un ejército de gente que los quiere”, expresó una compañera.