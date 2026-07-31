El accidente ocurrió en la zona de la Cordillera. El maquinista estaba despejando la calzada, cubierta de hielo, y cayó cerca de 50 metros.

Rutas trágicas por la nieve: murió un operario que trabajaba de noche con una motoniveladora y se desbarrancó. (Imagen ilustrativa).

Un trabajador del Operativo Invernal 2026 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) murió al caer por un barranco con su motoniveladora mientras trabajaba de noche en el despeje de nieve de la Ruta Nacional 260, en la provincia de Chubut .

Hasta la mañana de este viernes 31 de julio no se había determinado la causa del accidente, que ocurrió en condiciones de muy baja visibilidad y con nieve y hielo en el camino.

La ruta, que conecta la Ruta Nacional 40 con el paso internacional Lago Blanco/Huemules , en el límite con Chile , es una de las más complicadas por las fuertes nevadas que desde hace una semana afectan la región cordillerana de la Patagonia .

Al costado del camino, a la altura del kilómetro 23, todavía permanece un camión cargado con combustible que volcó el sábado pasado a causa de las condiciones climáticas y aún no pudo ser removido.

En este contexto, un operario que trabajaba con una motoniveladora New Holland RG 170 en la zona conocida como Bajada de la Cancha, un sector de pendientes pronunciadas cercano al empalme de la Ruta Provincial 51, alrededor de las 22 de este jueves 30 de julio cayó aproximadamente 50 metros por un precipicio, por razones que aún se busca establecer.

En la Ruta Nacional 260 de Chubut volcaron dos camiones hace una semana y uno todavía no pudo ser removido.

Peligro en una ruta de la Patagonia: por la nieve volcó un camión con combustible y no lo pueden sacar.

La máquina que cayó por el barranco pertenece a la empresa Servicios Río Mayo y había sido subcontratada por otra empresa, Dos Arroyos, que está a cargo del mantenimiento invernal de la DNV en las rutas nacionales de la Patagonia.

De acuerdo con lo que se informó el trabajador, cuya identidad no trascendió hasta el momento, tenía 56 años y falleció en el lugar.

Los trabajos de los peritos, demorados

Para este viernes estaba previsto que trabajara personal policial de Criminalística y peritos médicos, bajo la supervisión de la Fiscalía de Sarmiento, para intentar reconstruir el trágico episodio y determinar las causas.

Las pericias no pudieron realizarse inmediatamente después del accidente debido a la oscuridad y las dificultades presentadas por el pronunciado barranco cubierto de nieve y hielo.

Entre las posibilidades que se analizan están un despiste provocado por el estado de la calzada, una falla mecánica o algún repentino problema de salud del conductor.

El hielo y los camiones

Quienes transitan habitualmente la Ruta 260 aseguran que se trata de un camino especialmente peligroso durante el invierno, debido al permanente tránsito de camiones internacionales que compacta la nieve sobre la calzada y genera una persistente capa de hielo.

A lo largo de este jueves volvió a caer nieve sobre ese hielo grueso que cubría la ruta, volviendo muy difícil y riesgoso transitar, tanto para los vehículos de carga o particulares como para los de mantenimiento del Operativo Invernal.

En los últimos días ya se venían registrando accidentes importantes en el corredor. El fin de semana pasado volcaron dos camiones, en los kilómetros 23 y 26, uno de los cuales aún no pudo ser removido, justamente a causa de las inclemencias climáticas y el estado del camino.

El que sí rescataron, después de varios días, transportaba bebidas y tuvieron que descargarlo completamente para reducir su peso y así poder maniobrar con él.

En cambio, el otro todavía es una gran fuente de preocupación, ya que transporta gas licuado de petróleo y ya lleva seis días al borde de la ruta que conecta con el paso fronterizo, a la espera de que el clima permita llevar a cabo el operativo necesario, con equipos de gran porte y personal especializado.