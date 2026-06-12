De a poco empezaron a curarlos y castrarlos pero la cantidad superó la capacidad operativa de la Dirección de Zoonosis de Rawson. Cómo colaborar.

Tenía más de 50 gatos maltratados y algunos muertos en su casa: ahora les buscan familia.

La Fundación Patitas Rawsenses , una organización proteccionista de Rawson , en la provincia de Chubut , realizó un pedido urgente de colaboración para encontrarles hogar a más de 50 gatos que fueron rescatados de una casa donde los mantenían en condiciones de maltrato, hacinados y hambrientos.

La Fundación explicó que hacen falta principalmente hogares de tránsito para alojar temporalmente a los animales mientras avanzan los trabajos de atención y recuperación.

El operativo de rescate fue realizado este jueves por la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales ( Ufeayda ) de Chubut , en el marco de una investigación por maltrato y crueldad animal.

En una propiedad ubicada en la calle Roca al 700, de Rawson, que según la fundación mascotera ya había sido foco de denuncias en varias ocasiones, el personal de la Fiscalía halló más de medio centenar de gatos en brutales condiciones de hacinamiento, con signos de enfermedades y desnutrición. Incluso, se encontraron con dos gatitos muertos.

Según indicaron desde la Ufeayda, el panorama con el que se encontraron al ingresar a la vivienda superó con creces lo que esperaban ver, especialmente en lo que respecta a la cantidad de gatos.

Rescataron 50 gatos maltratados en Roca al 700, Rawson Rescataron 50 gatos maltratados en Roca al 700, Rawson.

En principio, y para avanzar con la investigación y los tratamientos necesarios, el personal de la Unidad Fiscal se llevó 15 machos y hembras en edad reproductiva para realizarles una evaluación clínica integral y castrarlos, de acuerdo con lo que establece la Ley I N.º 566 de control poblacional canino y felino de Chubut.

También fueron retirados los cuerpos de los dos animales hallados sin vida, por personal de Bromatología de la Municipalidad de Rawson.

La cantidad de gatos superó todos los cálculos

El cálculo previo estimaba entre 25 y 20 animales, pero la realidad es que había más del doble. Todos presentaban un estado de desnutrición. También se detectaron enfermedades infecciosas diversas y no se pudo constatar que se hubiera llevado a cabo alguna vez un esquema de vacunación.

El número de gatos hallados, muy por encima de lo previsto, desbordó la capacidad operativa del personal municipal. Ante esa situación, la fiscal jefa Florencia Gómez solicitó a la jueza de turno, Eve Ponce, autorización para avanzar en una segunda etapa de intervención, con el objetivo de retirar más de 20 felinos de menos de 45 días de vida, junto con sus respectivas madres.

Para comunicarse con la Fundación

Integrantes de Patitas Rawsenses contaron que la situación en la casa de Roca al 700 viene desde hace años y que más de una vez se logró castrar a algunos de los gatos, pero en un momento el dueño de la vivienda dejó de permitir que se llevaran animales del lugar, lo que dificultó las tareas de control y asistencia.

Desde la organización indicaron que las personas interesadas en colaborar ofreciendo hogar de tránsito para alguno de los gatos pueden comunicarse al teléfono 2804856694 o por correo electrónico, escribiendo a la casilla de la Fiscalía, [email protected].

También, quienes estén en condiciones de hacerlo, pueden acercarse a la sede de la Fundación, ubicada en la avenida Sarmiento 416 de Rawson.