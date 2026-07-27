El excampeón mundial de boxeo confirmó en una entrevista que se desprenderá de sus propiedades. Qué lo lleva a tomar una dolorosa decisión.

El Roña Castro vende todo lo que tiene en su querida Caleta Olivia: qué pasó.

Jorge "Roña" Castro confirmó que viajará a Caleta Olivia durante agosto de 2026 para avanzar en la venta definitiva de las propiedades que todavía tiene en su querida ciudad de origen, donde empezó su gran sueño de boxeador.

El excampeón mundial de los medio pesados habló en una entrevista reciente sobre una decisión que, según reconoció, no le resultó para nada sencilla.

Una de las razones que impulsaron la venta es el mal estado que el ídolo del deporte caletense advierte en los inmuebles, ubicados en la zona costera de Caleta Olivia , sobre la calle Mariano Moreno.

"Vivía en un lugar muy lindo, que era la costanera. No me gusta despreciar, pero las casas están muy abandonadas", dijo en diálogo con La Opinión Austral.

Un motivo que le da lástima y vergüenza a la vez

No se trata de una sola vivienda, sino de varias propiedades y un complejo habitacional, con vehículos abandonados en cercanías de uno de los inmuebles.

"Me da lástima y me da vergüenza ver cómo están las casas", afirmó el exboxeador sobre el actual estado del complejo en el que tiene sus propiedades.

Según aseguró, esa imagen actual está muy lejos de la que él guarda en su memoria.

El otro factor determinante para tomar esta decisión es un conflicto familiar.

Luego de enviudar por la muerte de su pareja y madre de sus cinco hijos, se abrió una situación que hoy los enfrenta, principalmente por desacuerdos respecto al manejo de las propiedades y de los ingresos que pueden generar.

Los premios del Roña Castro: “Me cagué a trompadas”

"Las casas son mías, me cagué a trompadas y me compré las casas ahí", dijo en referencia a los premios que cobró a lo largo de su notoria carrera en el boxeo.

"Tengo a mis hijos, el día de mañana que sean grandes... bueno, hoy seguramente tienen para trabajar, tienen para vivir, y me gustaría vender y comprarle una casa a cada uno", agregó.

“Se pelean entre ellos y ya están grandes", se lamentó Castro al referirse a la situación que atraviesa su familia tras la muerte de su mujer.

Jorge "Roña" Castro contó que el complejo donde compró su casa en Caleta Olivia está en muy mal estado: "Me da pena y me da vergüenza", dijo.

Según reveló, uno de sus chicos vive en una de las propiedades junto a su pareja, algo que generó tensiones con el resto, mientras que otro es quien administra el cobro de los alquileres.

"Mis otros hijos no cobran alquiler, el que cobra todo es el más chico", confió.

La idea de un reparto anticipado

Para "Locomotora" Castro, vender permitiría repartir el dinero entre los cinco hermanos y evitar que los conflictos se profundicen.

Según confió, ya habló con sus cinco hijos sobre la decisión de vender, aunque aclaró que en los papeles no tendría obligación de cederle a ellos su parte. "La escritura está todo en nombre mío", señaló.

De todos modos, ante las disputas, su plan es anticipar la división del bien a través de una venta. De ese modo, podría cederle a sus hijos el 50% que les correspondería como herederos de su madre, repartiendo un 10% a cada uno.

"Prefiero venderla y que cada uno se arregle con lo que le corresponde. Vender todo y no vivir más allá", redondeó la idea.

Cuánto cuestan sus casas de Caleta Olivia

Las propiedades se ofrecen de manera particular y todavía no cuentan con una tasación profesional.

"No las tasé. Quiero que me digan el precio", comentó.

Aunque en redes sociales circuló una cifra estimativa de 150 mil dólares, el propio Castro aclaró que no tiene idea precisa del valor real de mercado que podrían tener.

"Las casas están destrozadas. Lo que vale es el terreno", admitió.

El viaje a Santa Cruz

Castro explicó que ya tuvo conversaciones con referentes locales para dejar encaminada la venta antes de su llegada a la ciudad que lo vio nacer.

"En agosto estoy ahí", confirmó.

Jorge "Locomotora" Castro con el delantal del reality Materchef.

Su viaje tendrá además un componente emocional fuerte, ya que será una de sus primeras visitas a Caleta Olivia desde el fallecimiento de su madre.

En qué anda hoy "Locomotora"

Hace años que Castro vive en la provincia de Buenos Aires, donde trabaja como funcionario en el área de Desarrollo y Deporte de La Plata. Desde ese rol, impulsa proyectos sociales con comedores y merenderos.

Además, mantiene su propio gimnasio y participa de programas de streaming.

También volvió a tener notoriedad pública a partir de su participación en el reality Master Chef, en el que se lució con una habilidad muy diferente a la de sus potentes uppercuts que tantas veces mandaron a la lona a sus oponentes en el fing: la cocina.

Pese a la distancia que hoy lo separa de la Patagonia sur donde dio sus primeros pasos como boxeador, en la entrevista dejó claro que nunca se olvidó ni se desentenderá de su querida ciudad de origen, donde supo lo que es vivir en la ponbreza.

"Siempre nombro Caleta Olivia porque salí de ahí", aseguró más allá de las circunstancias que hacen que termine de cortar los últimos lazos concretos que le queden con un lugar que ama.